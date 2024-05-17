«راكز» تطلق «سلسلة النمو» لتمكين الشركات الناشئة

رأس الخيمة (الاتحاد)

أطلقت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» سلسلة النمو الخاصة بها لعام 2024، حيث تهدف السلسلة إلى دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في مسيرة تطورها ضمن مجتمع أعمال راكز النابض بالحيوية.

وقال رامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: تم تصميم سلسلة النمو من أجل إثراء مجتمع أعمال راكز المزدهر بإتاحة الفرصة لروّاد الأعمال البارزين للتواصل مع نظرائهم في المنطقة وتشجيع المشاركين على التعاون فيما بينهم وتبادل الخبرات في كافة المجالات بالإضافة إلى وضع خطط مستقبلية قابلة للتنفيذ والتي من شأنها أن تساعد على اتساع رقعة المشاريع وازدهارها.

وأكد جلّاد التزام راكز بتعزيز بيئة الأعمال لديها وتوفير الأدوات اللازمة لدفع عملائها من رواد وقادة الأعمال نحو تحقيق النجاح.

وجرى افتتاح السلسلة بندوة افتتاحية تحت عنوان «كيف يمكن للتغييرات التدريجية الصغيرة المساهمة في ترك أثر كبير على النتائج النهائية»، واستهدفت الشركات الجديدة التي تشهد معدلات نمو طفيفة وعدم تمكنها من استغلال الفرص المتاحة، حيث تم توفير منصة تعلم لهذه الشركات من أجل تنفيذ استراتيجيات واقعية والاستفادة من إمكاناتها الحقيقية وتحقيق النجاح المستدام. واستعرض خبراء الصناعة كذلك أهم المعلومات حول الوسائل التي يمكن للشركات اتباعها لزيادة الإقبال عليها ومضاعفة المبيعات وزيادة الإيرادات السنوية من دون الحاجة إلى الإنفاق غير الضروري على التسويق أو الإعلان.

وسلط الخبراء الضوء في هذه الفعالية على عدد كبير من المواضيع الجوهرية بما في ذلك نجاح الشركات الناشئة وزيادة الأرباح وتطوير الذكاء الاصطناعي وتمويل الشركات وتطوير الاستراتيجيات، حيث تبادل الخبراء مع المشاركين وجهات نظر عملية يمكنها المساهمة في تحويل مسار نمو الشركات بصورة ملحوظة.

وعبر العديد من الحضور عن إعجابهم بالفعالية، حيث قال أحمد إسماعيل، شريك في شركة الوالي للتجارة: قدمت الفعالية عرضاً مفصلاً حول الاستراتيجيات الفعالة التي تساعد في تطوير علاقات العملاء والتفوق على المنافسين.