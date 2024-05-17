«الإمارات للتنمية» يفوز بجائزتي التميز في الخدمات الرقمية والتمويل التجاري

أبوظبي (الاتحاد)

فاز مصرف الإمارات للتنمية، بجائزة «مصرف العام الأكثر ابتكاراً في الخدمات الرقمية»، ضمن حفل توزيع جوائز التميز المصرفي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024 من مجلة «ميدل إيست إيكونوميك دايجست» (MEED)، وكذلك جائزة «أفضل بنك للتمويل التجاري في دولة الإمارات» ضمن حفل توزيع جوائز الابتكار لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2024 من مجلة «ذا ديجيتال بانكر».

ويعكس هذا الفوز بالجائزتين التزام المصرف بتحقيق التميز من خلال الابتكار، والتركيز على استخدام التقنيات الذكية في تقديم حلول رقمية رائدة تسهم في تلبية الاحتياجات المصرفية المتطورة للشركات، إضافة إلى التميز في تعريف التجربة المصرفية للمتعاملين.

وقال شاكر زينل، رئيس إدارة الأعمال المصرفية في مصرف الإمارات للتنمية: يعكس الفوز بالجائزتين المهمتين عالمياً طموحاتنا الرقمية والتزامنا الراسخ بتقديم حلول مصرفية رقمية استثنائية ترتقي بتجارب المتعاملين وتساعدهم على اغتنام فرص النمو العالمية.