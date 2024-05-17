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اقتصاد

«غرفة الفجيرة» تبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية مع إندونيسيا

سلطان الهنداسي خلال استقبال القنصل العام لجمهورية إندونيسيا في دبى (من المصدر)
18 مايو 2024 00:56

الفجيرة (الاتحاد)

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أكد سلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، حرص الغرفة على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع جمهورية اندونيسيا التي تعد أكبر دول رابطة شرق آسيا (آسيان) من حيث الوضع الاقتصادي والقوة البشرية.
جاء ذلك، خلال استقباله في مكتبه بمقر الغرفة، ك.كاتاريكا كندرا ذيجارا القنصل العام لجمهورية اندونيسيا في دبى، يرافقه الدكتور أحمد صالح القنصل الاقتصادي بالقنصلية بحضور عدد من مدراء الإدارات بالغرفة. 
وقدم الهنداسي عرضاً للسمات الاقتصادية لإمارة الفجيرة، وقال، إن الفجيرة أصبحت تمتلك مشروعات تنموية رائدة في مجالات التجارة والصناعة والسياحة والبنية التحتية الحديثة، إضافة إلى كونها واحدة من أكبر مراكز تزويد السفن بالوقود وتخزين النفط على مستوى العالم.
وأثنى سلطان الهنداسي، على زيارة القنصل العام لأندونيسيا والوفد المرافق له للغرفة، كما أثنى على دور مركز ترويج التجارة الإندونيسي في دعم وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الإمارات واندونيسيا، مشيراً إلى أن الفجيرة ترتبط بعلاقات تجارية مع إندونيسيا، بلغت قيمتها أكثر من 63 مليون درهم في عام 2023.
ونوه الهنداسي بأهمية تبادل الزيارات بين أصحاب الأعمال في الفجيرة وإندونيسيا والمشاركة في المعارض التي تقام لدى الطرفين باعتبارها من الوسائل الضرورية ما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز علاقات العمل المشترك. وأبدى استعداد الغرفة لتسهيل الإجراءات اللازمة لدعم الروابط مع أصحاب الأعمال الإندونيسيين الراغبين في دخول سوق الفجيرة الاستثماري والتجاري بالتنسيق مع الدوائر المحلية المعنية. 
وأعرب قنصل عام إندونيسيا عن تقديره للعلاقات المتميزة والمتنامية للإمارات مع بلاده، مشيراً إلى حرصه على تعميق أواصر العمل بين أصحاب الأعمال في الفجيرة وإندونيسيا في كافة المجالات التي تخدم اقتصاد البلدين الصديقين.

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غرفة تجارة وصناعة الفجيرة
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