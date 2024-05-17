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اقتصاد

ولي عهد الفجيرة: تعزيز دور العمل الإحصائي في استشراف المستقبل

محمد الشرقي خلال اطلاعه على الكتاب الإحصائي لسنة 2023 الصادر عن مركز الفجيرة للإحصاء (وام)
18 مايو 2024 00:56

الفجيرة (وام)

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اطلع سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة على الكتاب الإحصائي  لسنة 2023، الصادر عن مركز الفجيرة للإحصاء، وذلك خلال استقباله في مكتبه بالديوان الأميري، الدكتور إبراهيم سعد مدير المركز.
وأكد سموه على أهمية دور مشاريع الإحصاء وحصر البيانات في دعم متطلبات تحقيق أهداف خطة الفجيرة، مشيراً إلى اهتمام وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتوفير الممكنات التي تسهم في تطوير العمل الإحصائي وتعزيز دوره في استشراف المستقبل على مستوى كافة القطاعات الحيوية.
واستمع سمو ولي عهد الفجيرة خلال اللقاء إلى شرح مفصل من الدكتور إبراهيم سعد، حول أهم المؤشرات الإحصائية الواردة في الكتاب والتي تعكس التقدم الملحوظ الذي حققته إمارة الفجيرة في مختلف المجالات خلال العام الماضي.
وتضمّن الكتاب الإحصائي في نسخته الجديدة، بيانات شاملة ومحدثة عن مختلف القطاعات في إمارة الفجيرة، في مجال الاقتصاد والمجتمع والإسكان والتعليم والصحة وغيرها.
وأعرب الدكتور إبراهيم سعد عن شكره وتقديره لسمو ولي عهد الفجيرة على دعمه المتواصل لمركز الإحصاء، مؤكداً التزام المركز بتقديم بيانات إحصائية دقيقة ومتجددة تواكب تطلعات خطة الإمارة وفق أعلى المستويات. حضر اللقاء سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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