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اقتصاد

«ديوا» تطلق برنامج شهادات إعداد مديري الاستدامة

«ديوا» تطلق برنامج شهادات إعداد مديري الاستدامة
19 مايو 2024 01:32

دبي (الاتحاد)
أطلق مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، وبالتعاون مع «تي يو في راينلاند أكاديمي»، الدورة الأولى من البرنامج التدريبي «الشهادات المهنية الدولية في إعداد مديري الاستدامة».  ويهدف البرنامج إلى صقل مهارات المشاركين المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وإدارة الاستدامة في مختلف تخصصات العلوم الطبيعية، والأعمال التجارية، أو التخصصات ذات الصلة. 

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وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «في إطار عام الاستدامة في دولة الإمارات، وانسجاماً مع رؤيتنا في أن نكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، نلتزم بتحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031»، ودعم القفزات النوعية على طريق تحقيق الحياد المناخي وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز للابتكار في علوم وتكنولوجيا الاستدامة. 
ونتعاون مع كبرى الجهات والجامعات والمؤسسات الأكاديمية المحلية والعالمية، لتطوير الخبرات والكفاءات وتوفير الأدوات والمرافق المتطورة التي من شأنها إعداد الجيل القادم من قادة الاستدامة، والمساهمة في إيجاد حلول مستدامة تدفع عجلة العمل المناخي وانتقال الطاقة. وتتبنى الهيئة خريطة طريق مدروسة تسعى من خلالها إلى تطبيق كافة معايير الاستدامة، وتعتبر الممارسات البيئية ركيزة أساسية للوفاء بالتزام الهيئة بالريادة».
تبادل الخبرات
قال فارس ناعوري، الرئيس التنفيذي لشركة تي يو في راينلاند: «في عالمنا الحديث والمتطور بسرعة، لم يعد الجدل حول دمج الاستدامة في استراتيجية الأعمال مجرد خيار. تُبرز المجتمعات، والسلطات التنظيمية والوضع الاقتصادي العالمي الحاجة الماسة لتحقيق الاستدامة. نحن نؤمن بأن التدريب والتعليم المهني يلعبان دوراً حاسماً في تمكين الأفراد للاستعداد للتحولات القادمة. شركة «تي يو في الشرق الأوسط»، المبادرة العالمية الداعمة لبرنامج «الشهادات المهنية الدولية في إعداد مديري الاستدامة» تدعم الأجندة الوطنية الخضراء - 2030 في دولة الإمارات، وهي خطة طويلة الأجل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات، وجعل اقتصادها أكثر صداقة للبيئة. تسهم دوراتنا التدريبية في توسيع معارف المشاركين حول جوانب مهمة من إدارة الاستدامة في الأعمال، بما يمكنهم من اتخاذ قرارات مستنيرة والتصرف بمسؤولية».

الاستدامة
ديوا
دبي
هيئة كهرباء ومياه دبي
سعيد محمد الطاير
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