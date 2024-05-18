نمو الطلب على حجوزات السفر يرفع أسعار التذاكر خلال الصيف

رشا طبيلة (أبوظبي)

يشهد الطلب على حجز تذاكر رحلات الطيران نمواً تدريجياً مع بدء العد التنازلي لبدء موسم الإجازات والصيف؛ وذلك بهدف حصول المسافرين على أسعار أفضل ومقاعد طيران متاحة وفنادق مختارة، وسط توقعات بتضاعف الأسعار خلال الشهرين المقبلين مع ارتفاع الطلب، بحسب مديري شركات سفر وسياحة في الإمارات.

وأكد هؤلاء لـ «الاتحاد»، أن أسعار التذاكر بدأت في الارتفاع بنسبة تراوحت بين 20% و30%، مطالبين المسافرين بضرورة الإسراع في حجز مقاعدهم لتفادي زيادة الأسعار المتوقعة بسبب ارتفاع الطلب خلال الموسم الصيفي الذي يعد موسم الذروة للسفر.

وتغيرت قليلاً بوصلة السفر للموسم الحالي، لتتحول من تركيز كبير في الطلب على الدول الأوروبية إلى تركيز أكبر على دول عربية وآسيوية، منها تايلاند وإندونيسيا واليابان ومصر والأردن، إضافة إلى دول تركيا وروسيا وأذربيجان.

قال علاء العلي، الرئيس التنفيذي لـ «نيرفانا» للسفر والسياحة: «تشهد الحجوزات للسفر، خلال موسم، الصيف ارتفاعاً ملحوظاً، وبالتالي ارتفعت أسعار التذاكر بنسب تتراوح بين 20 و30% في الوقت الراهن، مع توقعات بارتفاعها بنسب تتجاوز 50% خلال الشهرين المقبلين وعند الحجز في وقت متأخر».

وحول أكثر الوجهات طلباً، قال العلي: «يبحث الكثيرون عن وجهات معتدلة الحرارة أو الوجهات الشاطئية، مثل عدد من الوجهات الأوروبية، إضافة إلى مصر والأردن وتركيا وأذربيجان، فضلاً عن دول آسيوية، مثل تايلاند وماليزيا وإندونيسيا».

وأضاف العلي: «ننصح المسافرين، لا سيما مع عائلاتهم، بالحجز المبكر دائماً قبل الموسم الصيفي، حيث من الأفضل الحجز قبل أشهر للحصول على أفضل الأسعار والفنادق المختارة والمقاعد المتاحة المناسبة».

وقال صلاح الكعبي، المدير التنفيذي لـ «بافاريا للعطلات»: «بدأت الحجوزات بالتدفق منذ الآن للموسم الصيفي، وبالتالي ارتفعت أسعار التذاكر بنسبة تصل إلى 30% حالياً، ولكن تشير التوقعات لارتفاعها بشكل ملحوظ عند الحجز في وقت متأخر أو عند قرب موعد السفر».

وأرجع الكعبي ارتفاع الطلب على السفر العام الجاري إلى وجود بدائل وخيارات كثيرة من ناقلات اقتصادية ورحلات عارضة، والتي عززت من الطلب على السفر.

وأوضح الكعبي أن أسعار التذاكر ارتفعت بشكل عام لعدة عوامل، إلى جانب ارتفاع الطلب الذي يُعد عاملاً رئيسياً، وهي ارتفاع أسعار الوقود وارتفاع الكلف التشغيلية لشركات الطيران.

وأضاف أن الطلب على أوروبا تراجع قليلاً للموسم الصيفي المقبل، في وقت ارتفع فيه إلى دول أخرى، مثل روسيا وتركيا والبوسنة وأذربيجان، حيث يبحث المسافرون عادة عن الدول القريبة والأقل تكلفة، وفي الوقت نفسه التي تمتاز بمناخ معتدل صيفاً.

وأشار محمد الحلبي، المدير التنفيذي لوكالة عمير للسفريات، إلى ارتفاع ملحوظ في الطلب على السفر منذ الآن، وبالتالي ينعكس ذلك على أسعار التذاكر.

وقال: «ننصح بالحجز المبكر منذ الآن للحصول على أسعار أفضل، حيث تتضاعف الأسعار بشكل ملحوظ خلال يونيو ويوليو مع بدء الموسم الصيفي».

وأشار الحلبي إلى أن نسب الارتفاع بالأسعار تعتمد على الوجهة وخطوط الطيران، ولكن عادة ما تشهد الأسعار ارتفاعاً ملحوظاً في مواسم الذروة للسفر.

وبين أن الوجهات الأكثر طلباً خلال الموسم الصيفي هي دول أوروبية وبريطانيا، ولكن الطلب يتركز بشكل أكبر على دول آسيوية، مثل اليابان وتايلند وإندونيسيا، إضافة إلى مصر وتركيا.

وقال الحلبي: إن الألعاب الأولمبية التي تقام في باريس بفرنسا في فترة الصيف ساهمت في رفع أسعار التذاكر والفنادق في أوروبا بشكل عام.

اختيار الوجهات

قال محمد الحلبي، المدير التنفيذي لوكالة عمير للسفريات، إن شركات الطيران الاقتصادية في أبوظبي أتاحت الفرصة للمسافرين للاختيار بين وجهات عديدة لم تكن موجودة من قبل أو كانت موجودة، ولكن بأسعار مرتفعة؛ ولذلك أصبح بالإمكان الاختيار بين العديد من الوجهات وخطوط الطيران.