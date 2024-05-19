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«الشارقة الإسلامي» ينضم إلى منصة «هايفن» لمكافحة الاحتيال

«الشارقة الإسلامي» ينضم إلى منصة «هايفن» لمكافحة الاحتيال
20 مايو 2024 01:36

دبي (الاتحاد)

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في خطوة منه لتعزيز جهود مكافحة الاحتيال، أعلن مصرف الشارقة الإسلامي انضمامه إلى تحالف منصة هايفن «haifin» ليصبح العضو الرابع عشر فيها، مُظهراً التزامه بتسريع جهود قطاع العمل المصرفي الجماعي بهدف تحسين إجراءات إدارة المخاطر وترسيخ الثقة في ممارسات الإقراض.
بانضمامه إلى تحالف منصة هايفن «haifin»، يؤكد مصرف الشارقة الإسلامي أهمية التعاون المشترك في مكافحة التحديات من خلال منصة التجارة الرقمية «haifin»، المدعوم بتقنية البلوك تشين والذكاء الاصطناعي من شركة «إي آند المؤسسات»e& Enterprise Fintech، التابعة لشركة اتصالات، والتوسع بصورة دؤوبة في تبني الممارسات المبتكرة والعمل على زيادة مستوى الأمان والشفافية والكفاءة في عملياتها المالية من خلال التحقق من صفقات التمويل التجاري بطريقة متزامنة، ومنع المعاملات المكررة ضد الاحتيال المحتمل.
وقال حكم أبو زعرور، رئيس العمليات التنفيذي بالمصرف: «الانضمام إلى تحالف منصة هايفن يتماشى مع التزامنا باستخدام التكنولوجيا لتعزيز إدارة المخاطر، حيث نحرص على تبني أفضل التقنيات لتقديم تجربة عملاء استثنائية من نوعها، باعتبار ذلك السبيل الأمثل لإنجاح خطط النمو التي يتبناها المصرف والعمل على استمراريتها».

مصرف الشارقة الإسلامي
الشارقة
التجارة الرقمية
الذكاء الاصطناعي
مكافحة الاحتيال
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