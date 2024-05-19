17 % نمو الأرباح الصافية لـ 23 شركة تأمين وطنية

يوسف العربي (أبوظبي)

ارتفعت الأرباح الصافية لـ23 شركة تأمين وطنية مدرجة في أسواق المال المحلية بنسبة 17% لتصل إلى نحو 641 مليون درهم خلال الربع الأول من 2024 مقارنة مع 548 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بحسب القوائم المالية للشركات المدرجة.

وجاءت أرباح شركات التأمين مدعومة بنمو الاقتصاد الإماراتي وزيادة الطلب على مختلف فروع التأمين (تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتأمين الممتلكات، وتأمين المسؤوليات) وارتفاع أسعار التأمين على السيارات.

ارتفعت أسعار وثائق التأمين «الشامل» على السيارات، بمعدلات تتراوح بين 10% و20%، خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى معدل 3% من القيمة الإجمالية للمركبة.

وتصدرت مجموعة أورينت للتأمين المدرجة شركات التأمين الأكثر تحقيقاً للأرباح الصافية خلال الربع الأول من العام الحالي بعد أن أرباح المجموعة بنسبة 35% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 300 مليون درهم مقارنة بنحو 222 مليون درهم خلال الفترة نفسها من 2023.

ونجحت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، في تحقيق صافي أرباح بعد الضريبة بنحو 100.9 مليون درهم، وذلك خلال الربع الأول من عام 2024، في مؤشر على الأداء المالي القوي للشركة ونجاح خططها ومبادراتها الاستراتيجية للنمو.

وقالت الشركة، إن نتائجها المالية للربع الأول جاءت مدعومة بنظام اكتتاب متميز، ونمو صحي مستدام وفق مؤشرات الأداء الرئيسية، حيث بلغ صافي نتائج خدمات التأمين للشركة 103.2 مليون درهم، وحققت إجمالي أقساط التأمين المكتتبة رقماً قياسياً بقيمة 3.031 مليون درهم، بنسبة زيادة 49.9% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وحلت شركة سكون للتأمين ثالثاً في قائمة شركات التأمين الوطنية الأكثر تحقيقاً للأرباح خلال الربع الأول من العام الحالي بعد أن سجلت ارتفاعاً بصافي الأرباح بنسبة 19.84% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لتسجل ربحاً صافياً بقيمة 81.77 مليون درهم مقارنة بـ 68.23 مليون درهم تم تسجيلها في الفترة ذاتها من العام السابق.

وجاءت شركة دبي للتأمين في الترتيب الرابع من حيث تحقيق الأرباح الصافية مسجلة صافي أرباح بلغ 43.96 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بنحو 32.43 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام السابق بنمو بلغت نسبته 35.6%.

وحلت شركة الإمارات للتأمين في الترتيب الخامس بعد أن نمت أرباحها الصافية خلال الربع الأول من العام 2024 بنسبة 7% لتصل 40.77 مليون درهم مقابل 38.1 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2023 فيما جاءت الوطنية للتأمينات العامة في الترتيب التالي بعد نمو الأرباح الصافية بنسبة 598% خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي لتصل إلى 30.3 مليون درهم مقابل 4.34 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وفي الترتيب السابع في قائمة شركات التأمين الأكثر تحقيقاً للأرباح خلال الربع الأول من الحالي جاءت شركة الظفرة للتأمين بعد أن سجلت أرباحاً صافية بلغت 26.3 مليون درهم مقابل 23.3 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الماضي، وذلك بنمو بلغت نسبته 12.81%.

وحققت شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين نمواً في صافي الأرباح بلغت نسبته 27.8% خلال الربع الأول من العام 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لتسجل أرباحاً صافية بلغت 25.59 مليون درهم خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي مقابل 20 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

ونمت الأرباح الصافية لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل بنسبة 103% لتصل إلى 24.03 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل 11.84 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

وحلت شركة أورينت تكافل في الترتيب العاشر في قائمة أكثر شركات التأمين الوطنية تحقيقاً للأرباح الصافية خلال الربع الأول من العام الحالي بعد ضاعفت أرباحها لتصل إلى 13.12 مليون درهم مقابل 6.5 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الماضي.

60 شركة

بلغ عدد شركات التأمين العاملة في الدولة 60 شركة، منها 34 شركة تأمين وطنية، و26 شركة تأمين أجنبية، فيما بلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين (تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتأمين الممتلكات، وتأمين المسؤوليات) 11 شركة وطنية، وشركتين أجنبيتين.