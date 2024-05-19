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اقتصاد

32.4 مليار درهم استثمارات السياحة بالإمارات في 2024

32.4 مليار درهم استثمارات السياحة بالإمارات في 2024
20 مايو 2024 01:36

رشا طبيلة (أبوظبي)

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كشفت البيانات الاقتصادية لمجلس السفر والسياحة العالمي، أن إجمالي الاستثمارات في قطاع السفر والسياحة في الإمارات بلغ خلال العام الماضي، نحو 28.8 مليار درهم، بنمو 15.1% مقارنة بعام 2022، فيما تشير التقديرات إلى ارتفاعه ليصل إلى 32.4 مليار درهم خلال العام الجاري بنمو 12.5%.
 وتوقع المجلس في بياناته الاقتصادية التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، أن يرتفع إجمالي الاستثمارات بقطاع السفر والسياحة للإمارات ليصل إلى 50.9 مليار درهم بحلول 2034 بحصة 8.3% من إجمالي الاستثمارات بالدولة، وبنمو سنوي متوقع بنسبة 4.6%.
وأشار البيانات إلى أن الإمارات حققت المرتبة 22 عالمياً في حجم الاستثمارات السياحية للعام الماضي وذلك ضمن قائمة تضم أكثر من 160 دولة.
وبلغ حجم الاستثمارات السياحية في الإمارات عام 2018 نحو 28.3 مليار درهم، ليصل إلى 30.5 مليار درهم في 2019، ثم يتراجع لـ24.6 في عام 2020 بسبب التحديات الناجمة عن جائحة كورونا، ثم يعود للارتفاع في 2021 ويصل إلى 25 مليار درهم ويبقى ثابتاً في 2022، ويرتفع بشكل ملحوظ في 2023 ليصل إلى 28.8 مليار درهم.
وفيما يتعلق بإنفاق السياح الدوليين على السياحة في الإمارات، فإن الدولة حققت المرتبة التاسعة عالمياً في حجم إنفاق السياح الدوليين العام الماضي، ومن المتوقع أن يصل إجمالي إنفاق السياح الدوليين في الإمارات إلى 191.8 مليار درهم العام الحالي بنمو 9.5% مقارنة مع 175.2 مليار درهم العام الماضي، وبنمو نسبته 22.8% مقارنة بعام 2019، على أن يرتفع إلى 231.8 مليار درهم في 2034.
وحول توقعات عدد السياح القادمين للإمارات، أشارت البيانات إلى أنه من المتوقع أن تستقطب الإمارات 63.6 مليون سائح بحلول عام 2034، حيث استقبلت الإمارات 25.3 مليون سائح دولي ممن يقيمون بالفنادق العام الماضي بنمو 28.5% وسط توقعات باستقطاب 29.2 مليون سائح دولي العام الحالي بنمو 15.5%.
خطط مستدامة
ترسم الإمارات خططاً مستدامة للمستقبل، حيث وضعت أهدافاً ملهمة لتحقيقها بحلول عام 2031، عن طريق استراتيجيتها الوطنية للسياحة 2031 والتي تهدف إلى استقطاب 40 مليون نزيل فندقي، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم بحلول 2031.

مجلس السفر والسياحة العالمي
الاستثمار
الإمارات
السفر
السياحة
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