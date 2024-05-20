ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، لتواصل مكاسب الأسبوع الماضي.

ارتفع خام برنت 26 سنتاً بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 84.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 0049 بتوقيت جرينتش. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميريكي 15 سنتاً بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 80.21 دولار للبرميل.



وأنهى برنت الأسبوع السابق مرتفعاً بنحو واحد في المئة، وهو أول مكسب أسبوعي له في ثلاثة أسابيع، في حين ارتفع خام غرب تكساس اثنين بالمئة بفضل تحسن المؤشرات الاقتصادية من الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكي النفط في العالم.



