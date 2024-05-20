الذهب يسجل ارتفاعاً قياسياً

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وربحت نحو 24 دولاراً في المعاملات الفورية.

وبحلول الساعة 09:19 صباحاً بتوقيت الإمارات، صعد المعدن الأصفر بنسبة 0.99 في المائة أو ما يعادل 23.92 دولار ليصل إلى 2438.51 دولار للأوقية.

وزادت عقود الذهب، تسليم يونيو 2024، بنسبة 1.04 في المائة أو ما يعادل 25.1 دولار لتصل إلى 2442.4 دولار للأوقية.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 3.67 في المائة إلى 32.41 دولار للأوقية، وزاد البلاتين بنحو 0.31 في المائة إلى 1098.2 دولار، وصعد البلاديوم 0.52 في المائة إلى 1017.28 دولار.