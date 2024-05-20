الإثنين 20 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الذهب يسجل ارتفاعاً قياسياً

الذهب يسجل ارتفاعاً قياسياً
20 مايو 2024 10:27

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وربحت نحو 24 دولاراً في المعاملات الفورية.

وبحلول الساعة 09:19 صباحاً بتوقيت الإمارات، صعد المعدن الأصفر بنسبة 0.99 في المائة أو ما يعادل 23.92 دولار ليصل إلى 2438.51 دولار للأوقية.

أخبار ذات صلة
الذهب يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني
الذهب يربح في المعاملات الفورية

وزادت عقود الذهب، تسليم يونيو 2024، بنسبة 1.04 في المائة أو ما يعادل 25.1 دولار لتصل إلى 2442.4 دولار للأوقية.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 3.67 في المائة إلى 32.41 دولار للأوقية، وزاد البلاتين بنحو 0.31 في المائة إلى 1098.2 دولار، وصعد البلاديوم 0.52 في المائة إلى 1017.28 دولار. 

 

المصدر: وام
الذهب
أسعار الذهب
آخر الأخبار
إيران تعلن الحداد.. وتكليف محمد مخبر قائماً بأعمال الرئيس
الأخبار العالمية
إيران تعلن الحداد.. وتكليف محمد مخبر قائماً بأعمال الرئيس
اليوم 12:56
حسين أمير عبد اللهيان
الأخبار العالمية
تعيين علي باقري كني قائماً بأعمال وزير الخارجية الإيراني
اليوم 12:55
«مربع ذهب» كأس رئيس الدولة لليد الثلاثاء
الرياضة
«مربع ذهب» كأس رئيس الدولة لليد الثلاثاء
اليوم 12:31
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الأخبار العالمية
السيسي يؤكد تضامن مصر مع القيادة والشعب الإيراني
اليوم 12:25
زلزال قوي يضرب الصين
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب الصين
اليوم 12:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©