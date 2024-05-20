ألف للتعليم القابضة تطرح 20% من أسهمها للاكتتاب العام 28 مايو الجاري

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة ألف للتعليم القابضة «ألف للتعليم» ومقرها أبوظبي، عن نيتها المضي قدماً في إجراء طرح عام أولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وكشفت الشركة عن طرح 1.4 مليار سهم للاكتتاب العام، والتي تُمثل ما نسبته 20% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال الشركة، ومن المتوقع أن تبدأ فترة الاكتتاب للشريحة الأولى (المستثمرون الأفراد والمستثمرون الآخرين، بما في ذلك الأشخاص الطبيعيون، والشركات والمؤسسات حسبما هو موضح في نشرة الاكتتاب بدولة الإمارات) اعتباراً من 28 مايو وتستمر حتى 4 يونيو 2024.

ومن المتوقع أن تبدأ فترة الاكتتاب للشريحة الثانية (المستثمرون المحترفون، حسبما هو موضح في نشرة الاكتتاب بدولة الإمارات) اعتباراً من 28 مايو وتستمر حتى 5 يونيو 2024.

وأصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك أبوظبي الأول فتوى شرعية تؤكد أن الطرح من وجهة نظر اللجنة متوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. ويتعيّن على المستثمرين اتخاذ ما يلزم من إجراءات العناية الواجبة للتأكد من توافق الطرح مع مبادئ الشريعة الإسلامية بما يحقق غاياتهم الخاصة.



وتعود ملكية غالبية حصص شركة ألف للتعليم بشكل غير مباشر إلى مجموعة أبوظبي كابيتال جروب («ADCG»)، والتي تعدّ من أكبر مجموعات الاستثمار المؤسسي الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتضم محفظةً استثمارية واسعة تغطي العديد من فئات الأصول والقطاعات والمناطق الجغرافية. تأسست مجموعة أبوظبي كابيتال جروب في عام 2008، وهي تسهم في توفير قيمة كبيرة بصفتها شريكاً مفضلاً للعديد من الشركات والمؤسسات الاستثمارية الرائدة حول العالم، بفضل انتشارها الواسع ومكانتها العالمية المرموقة ومحفظتها الاستثمارية المتنوعة وشركاتها الرائدة في القطاع.

ويحتفظ المساهمون البائعون بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرهم الخاص، ووفقاً للقوانين المعمول بها، وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم 12 يونيو 2024 أو خلال فترة قريبة من هذا التاريخ.

وألف للتعليم القابضة هي شركة حائزة على جوائز مرموقة في مجال توفير حلول التعلّم الشخصي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب موارد التعليم الرقمي لمختلف الصفوف، بدءاً من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر، في المدارس الحكومية بكافة مراحلها، بما في ذلك المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، والمعلمون والطلاب وأولياء أمورهم في دولة الإمارات العربية المتحدة وأسواق أخرى حول العالم.

وسجلت الشركة أداءً مالياً قوياً ومستقراً مع مستويات ربحية مرنة (بلغت نسبة متوسط هامش الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 62% بين عامي 2021-2023)، وميزانيةً عمومية قوية وغير خاضعة للديون، ورؤية واضحة للإيرادات من خلال عقود العملاء الدائمة وطويلة الأجل.

وأبرمت الشركة اتفاقية طويلة الأجل مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، مما يوفر رؤية واضحة حول الإيرادات والتوقعات المتعلقة بها على مدى الأعوام السبعة القادمة، وبما يمكّنها من مواصلة تنفيذ مبادرات النمو وتقديم قيمة للمساهمين.

وتعمل الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا والولايات المتحدة الأميركية، وتتبع استراتيجيات نمو ذاتي وعبر صفقات الاندماج والاستحواذ لترسيخ مكانتها في السوق وتوسيع نطاق حضورها الجغرافي بدعم من النمو الكبير المتوقع في قطاع تكنولوجيا التعليم.

وقال معالي عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي، رئيس مجلس إدارة شركة ألف للتعليم: «تسهم ألف للتعليم منذ تأسيسها بدور محوري في تطوير قطاع التعليم في دولة الإمارات، وإحداث تأثيرات إيجابية ملموسة لدى الطلاب والمجتمعات التي تعمل فيها. ونفخر بمكانتنا المرموقة كشريك موثوق ومفضل للجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية على حد سواء، وقدرتنا على تلبية احتياجاتها المتغيرة والمتنوعة في مجالات التعلّم والتعليم».

أضاف: «شهد السوق العالمي لتكنولوجيا التعليم نمواً هائلاً خلال العامين الماضيين نتيجةً لزيادة الإنفاق الحكومي، ودعم المبادرات الرامية للاستفادة من إمكانيات الأدوات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إحداث نقلةٍ نوعية في أساليب التعليم والتعلّم لدى الطلاب. واستناداً إلى حضورنا القوي كشركة رائدة في مجال تكنولوجيا التعليم، نحرص دائماً على دعم هذا التوجه المتنامي والاستفادة منه في تعزيز نمو أعمالنا وتوسيع نطاقها».

ويوضح: «ويشكل هذا الطرح علامة فارقة تضاف إلى سجلنا الحافل بالنمو والنجاح، والمدعوم بالقيمة العالية التي نوفرها والثقة القوية التي بنيناها مع الحكومات والعملاء والشركاء العالميين، بمن فيهم دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي. ونؤمن بشكل راسخ بقدرة ألف للتعليم وجاهزيتها لأن تصبح شركة مساهمة عامة استناداً إلى إطار حوكمتها القوي وفريق إدارتها المتمرّس واستراتيجيتها الواضحة للنمو. ونحن نقدم للمستثمرين من خلال هذا الطرح فرصة المشاركة في مسيرة نمو أول شركة متخصصة في قطاع تكنولوجيا التعليم يتم إدراجها في دولة الإمارات العربية المتحدة وذات عرض استثماري فريد من نوعه، فضلاً عن الاستثمار في قطاع رابح يتمتع بإمكانيات نمو واعدة وقيمة رفيعة المستوى».

بدوره، قال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لشركة ألف للتعليم: «تتميز ألف للتعليم عن نظيراتها في السوق بحضورها المتنامي في مختلف أنحاء دولة الإمارات وخارجها، فضلاً عن مكانتها المرموقة كشركةٍ إماراتية رائدة في توفير حلول شاملة للتعليم الرقمي. ونحرص على تزويد المعلمين بأفضل الأدوات التي أثبتت نجاحها بتحسين المخرجات التعليمية في مختلف الأسواق من خلال حلولنا التعليمية متعددة المنصات والقابلة للتطوير والحائزة على العديد من الجوائز، إضافة إلى اعتمادنا منهجية قابلة للتعديل ومتعددة اللغات تلائم مختلف المناطق الجغرافية».

«وتحظى مسيرة نمو الشركة بدعم قوي ومستمر بفضل تركيز الحكومة الإماراتية على توفير فرص التعليم عالي الجودة لقاعدة واسعة من الطلاب، وزيادة مستويات الإنفاق المالي في قطاع التعليم ليتجاوز 15% من الميزانية الاتحادية لدولة الإمارات في عام 2023. وينطبق ذلك أيضاً على قطاع التعليم في منطقة الخليج العربي وخارجها، حيث بلغ معدل الإنفاق على التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2022.»

«وتنسجم زيادة الإنفاق العالمي على التعليم مع استراتيجية النمو الخاصة بشركة ألف للتعليم، لاسيما بعد استحواذها على حصة كبيرة في السوق الإماراتي، حيث توفر الشركة موارد التعليم الرقمي لجميع المدارس الحكومية، وتقدم خدماتها لنسبة تتراوح بين 40-50% من المدارس الخاصة. وبدورنا، نتطلع قدماً لترسيخ مكانتنا الرائدة في السوق المحلي، وتعزيز حضورنا في مختلف أسواقنا المستهدفة من خلال مواصلة الاستثمار في إمكاناتنا الرقمية، وتوسيع نطاق منتجاتنا وحضورنا الجغرافي سواء ذاتياً أو من خلال صفقات الاندماج والاستحواذ الاستراتيجية.»

«ويتيح اعتمادنا لنموذج أعمال مرن قائم على تقليل الأصول إمكانية تحقيق أرباح قوية، وقدرة على إحراز النمو المستهدف بمتطلبات محدودة من رأس المال. ونتمتع بميزانية عمومية غير خاضعة للديون وهوامش ربحية قوية ورؤية واضحة للإيرادات وعلاقات وثيقة مع العملاء، مما يؤهلنا للاستفادة على النحو الأمثل من التوجهات المواتية في السوق وتطوير منصتنا وتسريع وتيرة النمو وتوفير قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة.»

«ويشكل هذا الطرح العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية علامة فارقة وتطوراً طبيعياً في مسيرتنا نحو تعزيز قدراتنا وترسيخ حضورنا كشركة رائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا التعليم. ونلتزم بتحقيق عوائد قوية للمساهمين على المديين القصير والطويل استناداً إلى سياستنا الشفافة في توزيع الأرباح، ونتطلع للترحيب بالمساهمين الجدد في فصل جديد ومبشر بالنجاح لشركة ألف للتعليم.»