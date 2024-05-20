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اقتصاد

«المالية» تفوز بثلاث من جوائز التميز في المشتريات والتوريد

«المالية» تفوز بثلاث من جوائز التميز في المشتريات والتوريد
20 مايو 2024 18:12

دبي (الاتحاد)

فازت «منصة المشتريات الرقمية» في وزارة المالية بثلاث من جوائز التميز في المشتريات من المعهد القانوني للشراء والتوريد (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) «CIPS MENA»، وذلك في فئات «أفضل برنامج تحولي في المشتريات»، و«أفضل استخدام للتقنيات الرقمية»، كما حصلت على جائزة تأهيلية بمشاركتها في فئة «مشروع العام في المشتريات الحكومية».

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واستلمت الجوائز بالنيابة عن وزارة المالية، مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لشؤون الإدارة المالية الحكومية، ونادية سلطان آل علي مدير إدارة منصة المشتريات الحكومية.
وقالت مريم محمد الأميري بهذه المناسبة: «يعكس الفوز بهذه الجوائز العمل الجاد الذي تقوم به فرق الوزارة، والالتزام بتبني الابتكار كمنهج عمل، والسعي الدائم للتميز في ممارسات الشراء ودمج التحول الرقمي في جميع العمليات وخاصة في مجال المشتريات، وذلك بهدف تسهّيل رحلة المتعاملين، وتوفير حلول مالية متطورة تسمح بنمو مختلف القطاعات ضمن بيئة آمنة وأكثر شمولاً، حيث أصبح من الضروري في هذا العصر لكل من يسعى للريادة وتلبية احتياجات بناء الاقتصاد المستقبلي، تبني نهجاً استباقياً يحدد مسبقاً احتياجات المتعاملين، ثم يحرص على تلبيتها وتوفيرها لهم بأسلوب تكنولوجي حديث بعيد عن البيروقراطية، وذلك كجزء أساسي من خلق البيئة التنافسية التي لا غنى عنها اليوم في عالم الأعمال».
وأكدت أن الوزارة ركزت على تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم المبادرات الوطنية كالمحتوى الوطني والتوطين، والشراكة الاستراتيجية مع الجهات الاتحادية، والسياسات والإجراءات الرقمية، والتحول الرقمي الكامل وإلغاء المعاملات الورقية، وتعزيز كفاءة الإنفاق، وتحسين رحلة المورد وإدارة التغيير الشاملة، وتقليص دورة الشراء، وتبني العقود الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، والاستدامة، والابتكار التكنولوجي، والمرونة، والشفافية وتصفير البيروقراطية، وكتالوج المشتريات الرقمية والاتفاقيات الإطارية، ومؤشرات الأداء القياسية، والجلسات التفاعلية والتفكير التصميمي مع الموردين".

وزارة المالية
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