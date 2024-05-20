«أبوظبي العالمي» يحقّق نمواً 211% في حجم الأصول تحت الإدارة



أبوظبي (الاتحاد)

واصل سوق أبوظبي العالمي، أداءه القوي ليمهد الطريق لعام جديد من التميز ويرسخ مكانته باعتباره المركز المالي الأسرع نمواً في المنطقة.

واستهل سوق أبوظبي العالمي العام بنتائج قياسية خلال الربع الأول، حيث شهد زيادة بنسبة 211% في حجم الأصول تحت الإدارة مقارنة بالربع الأول من العام 2023.ويشكل مسار النمو القوي في حجم الأصول تحت الإدارة في سوق أبوظبي العالمي، إلى جانب الزيادة الكبيرة خلال الربع الأول من عام 2024 في عدد الشركات العاملة فيه وتعداد القوى العاملة وغيرها من مؤشرات النمو في المنظومة الشاملة للمركز المالي الدولي، دليلاً ملموساً على الجهود الضخمة والمبادرات الإستراتيجية الرامية إلى تعزيز مكانة السوق كمركز مالي عالمي رائد، فضلاً عن ترسيخ دور أبوظبي كقوة مالية عالمية مؤثرة ووجهة مفضلة للشركات الإقليمية والعالمية.

معلقاً على استمرار النمو والأداء القوي لسوق أبوظبي العالمي، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «تستمر أبوظبي في ترسيخ مكانتها المتميزة كقوة مالية رائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، فيما يواصل سوق أبوظبي العالمي، من خلال التزامه الراسخ بالتميز ومبادراته وإنجازاته البارزة في الدفع بعجلة النمو، وجذب المواهب والشركات والاستثمارات من جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن يحصد السوق ومنظومته الشاملة المزيد من الزخم والنمو خلال العام الجاري، حيث يحمل هذا العام بوادر واعدة بنمو أكبر لسوق أبوظبي العالمي والمنظومة الشاملة فيه، مما سيدفع التقدم نحو تحقيق الأهداف والتطلعات الاقتصادية الطموحة لإمارة أبوظبي.»

واستهل قطاع إدارة الأصول في سوق أبوظبي العالمي عام 2024 بزخم قوي وأداء متميز، حيث شهد مستوى إقبال غير مسبوق لشركات إدارة الأصول العالمية التي أسست مقراتها في المركز المالي الدولي، مما حقق نمواً قياسياً في حجم الأصول تحت الإدارة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 بزيادة بنسبة 211% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023.

وبنهاية مارس 2024 وصل عدد مديري الأصول والصناديق في سوق أبوظبي العالمي إلى 107 مديرين، يديرون حالياً 137 صندوقاً.