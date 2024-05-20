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اقتصاد

36.5 مليون مسافر عبر مطارات الدولة خلال الربع الأول

36.5 مليون مسافر عبر مطارات الدولة خلال الربع الأول
20 مايو 2024 18:15

أبوظبي (الاتحاد)

ارتفع إجمالي أعداد المسافرين الذين استقبلتهم مطارات الدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، إلى 36.5 مليون مسافر، بنمو نسبته 14.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، من بينهم 10 ملايين و723 ألفاً و639 مسافراً قادماً، و10 ملايين و874 ألفاً و232 مسافراً مغادراً، فيما سجلت أعداد العابرين 14 مليوناً و944 ألفاً و466 مسافراً.

وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني، في بيان أصدرته اليوم، أن قطاع الطيران المدني في الدولة حقق نمواً ملموساً خلال الربع الأول من العام الجاري، على صعيد أعداد المسافرين، وحركة الطيران، وحجم الشحن الجوي، مدعوماً بنشاط قطاعات التجارة والسياحة والسفر في الدولة، وكذلك في ظل زيادة الطلب العالمي على السفر الجوي.

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وأوضحت الهيئة، أن حركة الشحن الجوي شهدت خلال الربع الأول من 2024 نمواً ملحوظاً، حيث بلغ حجم الشحن 1.1 مليون طن، بنسبة نمو 32% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وسجلت الواردات 269 ألفاً و526 طناً، فيما بلغت الصادرات 119 ألفاً و490 طناً، ونحو 714 ألفاً و446 طن ترانزيت، لافتة إلى أن حصة الناقلات الوطنية من إجمالي حركة الشحن الجوي للبضائع خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت نحو68%.

وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن معدلات النمو التي يشهدها قطاع الطيران في الدولة تؤكد قوته وتنافسيته وقدرته على مواصلة نموه نحو مستويات أكثر تقدماً خلال المرحلة المقبلة، في ظل تكامل الجهود بين الهيئة وشركائها من الجهات الحكومية على الصعيدين الاتحادي والمحلي، لفتح أسواق جديدة أمام الناقلات الوطنية من خلال أكثر من 189 اتفاقية نقل جوي موقعة مع مختلف دول العالم.
 

مطار أبوظبي الدولي
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