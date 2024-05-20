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اقتصاد

1.4 مليار درهم سيولة أسواق الأسهم المحلية

1.4 مليار درهم سيولة أسواق الأسهم المحلية
21 مايو 2024 01:01

يوسف البستنجي (أبوظبي)

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سجلت سيولة أسواق الأسهم المحلية نحو 1.413 مليار درهم، خلال جلسة تداولات أمس، منها 1.008 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية ونحو 408 ملايين درهم في سوق دبي المالي.
وفي سوق العاصمة أبوظبي، أغلق الموشر العام للسوق على مستوى 9037.77 نقطة قريباً من مستوى إغلاقه السابق، بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0.043%، وشهدت الجلسة إبرام 16.2 ألف صفقة تقريباً على أسهم الشركات المدرجة، تم من خلالها تداول نحو 228 مليون سهم.
وتصدرت الشركة العالمية القابضة قائمة الشركات الأكثر تداولاً بقيمة 191 مليون درهم وأغلق سهم الشركة عند مستوى 399.500 درهم بانخفاض طفيف نسبته 0.37% مقارنة مع سعر إغلاق السهم بنهاية الأسبوع الماضي.
تلاها التداولات على سهم «الدار العقارية» بقيمة 121 مليون درهم، وأغلق سهم الشركة على ارتفاع بنسبة 3.51% عند مستوى 5.900 درهم.
كما سجلت التداولات على أسهم أدنوك للغاز 104 ملايين درهم، وكانت محصلتها استقرار سعر السهم دون تغيير عند مستوى 3.080 درهم.
كما شهدت الجلسة تداولات على أسهم «ألفا ظبي القابضة» بقيمة 83 مليون درهم، وكانت محصلتها ارتفاع سعر السهم بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 13.760 درهم.
وتظهر بيانات السوق أن تداولات المستثمرين الأجانب الإجمالية استمرت بتسجل تدفق سيولة جديدة بلغت محصلتها يوم أمس نحو 43.2 مليون درهم صافي شراء في سوق العاصمة أبوظبي، وذلك نتيجة لعمليات شراء من قبل مستثمرين خليجيين بلغت محصلة تداولاتهم نحو 56 مليون درهم صافي شراء، فيما بلغت محصلة تداولات المستثمرين العرب 1.5 مليون درهم صافي شراء أيضاً، مقابل 15 مليون درهم صافي بيع كمحصلة لتداول المستثمرين الأجانب من غير العرب.
وشهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 405 ملايين درهم بتنفيذ 9956 صفقة، توزعت على 149 مليون سهم.
وأغلق المؤشر العام للسوق على مستوى 4.067.20 نقطة بانخفاض وقدره 1.03 نقطة عن إغلاقه السابق، بما يعادل 0.025%.
وشهد التداول ارتفاع أسعار 15 شركة وهبوط 20 شركة وثبات أسعار 9 شركات مقارنة مع أسعار إغلاقها يوم الجمعة بنهاية الأسبوع الماضي.
وفيما يتعلق بالشركات الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول فقد حققت «إعمار العقارية» تداولات بقيمة 111 مليون درهم، ثم جاءت الخليجية للملاحة بتداولات بقيمة 95 مليون درهم ثم جاء بنك دبي الإسلامي بتداولات بقيمة 29 مليون درهم، ثم جاءت «إعمار للتطوير» بتداولات بقيمة 26 مليون درهم. 
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال جلسة أمس، نحو 121.5 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 153 مليون درهم.
وبلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، خلال جلسة أمس نحو 15.4 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 18.8 مليون درهم. 
أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين، فقد بلغت قيمة مشترياتهم 16.3 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 28.6 مليون درهم خلال الفترة نفسها.
ونتيجة لذلك فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال الجلسة نحو 153 مليون درهم لتشكل ما نسبته 37.79% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 200 مليون درهم لتشكل ما نسبته 49.377% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 46.9 درهم صافي بيع.

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