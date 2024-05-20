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اقتصاد

«الإمارات للتنمية» يؤكد دعمه للتقدم الصناعي الوطني

أحمد النقبي
21 مايو 2024 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

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شارك مصرف الإمارات للتنمية، في فعاليات الدورة الثالثة من منتدى «اصنع في الإمارات» كراعٍ ماسي، مؤكداً التزامه بدعم التقدم التكنولوجي للقطاع الصناعي في دولة الإمارات.
وتعليقاً على المشاركة، قال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «تشكل مشاركة ‏المصرف في الدورة الثالثة من منتدى «اصنع في الإمارات»، فرصة مهمة للتفاعل مع قادة ‏ومستثمري ومبتكري القطاع الصناعي لإجراء حوارات شاملة وعقد شراكات ‏وصفقات جديدة ترتقي بالمشهد الصناعي في دولة الإمارات، وبما يعزز من مكانة المصرف محرّكاً مالياً للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتقدم التكنولوجي، والتي تُعدّ أحد المحركات الحيوية ‏لتحفيز مسار التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات».‏
وأضاف النقبي: «القطاع الصناعي أولوية استراتيجية لمصرف الإمارات للتنمية، ومن هنا يأتي ‏التزامنا بتمكين قدرات الصناعة المتقدمة، والتوظيف الأمثل للذكاء الصناعي وتقنيات الثورة ‏الصناعية الرابعة وتعزيز القيمة المضافة المحلية عبر الصناعات الرئيسية في الدولة، ‏بالإضافة إلى توفير الدعم التمويلي اللازم لدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز ‏علامة «صنع في الإمارات» لتعكس تميز القطاع الصناعي الوطني، وتعزيز مساهمته ‏في تشكيل اقتصاد المستقبل والمنافسة عالمياً». ويشارك الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية في جلسة نقاشية بعنوان «صياغة النجاح الاقتصادي: المحفزات الذكية لاستدامة النمو الصناعي وتعزيز المكانة القيادية عالمياً في القطاعات الرئيسية»، والتي سيتم تنظيمها خلال اليوم الثاني من منتدى «اصنع في الإمارات».
كما يستعرض المصرف أيضاً حلوله التمويلية المبتكرة ومجموعة المسرِّعات التي يقدمها دعماً الشركات ورواد الأعمال في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى عرض مجموعة الحلول المالية وغير المالية المرنة التي يقدمها المصرف لتمكين القطاعات الرئيسية التي تُشكل العماد لبناء اقتصاد متنوع ومرن ومستدام في دولة الإمارات.

مصرف الإمارات للتنمية
الإمارات
اصنع في الإمارات
أحمد النقبي
القطاع الصناعي
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