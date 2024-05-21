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الذهب قرب مستوى قياسي مرتفع

الذهب(موضوعية)
21 مايو 2024 08:10

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء لتحوم قرب ذروة قياسية سجلتها في الجلسة السابقة إذ عززت بيانات اقتصادية حديثة التوقعات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيبدأ خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام.

وبحلول الساعة 0110 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2428.14 دولار للأوقية.
وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2431.80 دولار.

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وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 32.25 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1045.80 دولار وخسر البلاديوم 0.4 بالمئة مسجلا 1023.25 دولار.

المصدر: وكالات
تعاملات الذهب
الذهب
أسعار الذهب
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