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اقتصاد

مطار دبي الدولي يستقبل 23 مليون مسافر خلال الربع الأول

مطار دبي الدولي
21 مايو 2024 10:46

استقبل مطار دبي الدولي 23 مليون مسافر خلال الربع الأول من العام الحالي، بزيادة 8.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلاً أفضل أداء ربعي في تاريخه، مع توقعات باستقبال نحو 91 مليون مسافر خلال 2024، حسب ما أعلنته مطارات دبي اليوم.

 

وذكرت مطارات دبي أن شهر يناير سجل أعلى حركة للمسافرين بعدد 7.9 مليون مسافر.وأفاد بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، بأن مسيرة النمو القوية التي يشهدها مطار دبي الدولي استمرت خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث يُعزى جزء من هذا النمو إلى توسعة شبكة الوجهات العالمية لتشمل 256 وجهة من خلال 90 شركة طيران دولية، بما فيها الناقلتان الوطنيتان، طيران الإمارات وفلاي دبي.

ومن المتوقع أن يصل عدد المسافرين عبر مطار دبي في عام 2024  لنحو 91 مليون مسافر، متجاوزين الرقم القياسي السابق والبالغ 89.1 مليون مسافر في عام 2018".

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ويربط مطار دبي الدولي الإمارة بأكثر من 256 وجهة في 102 دولة، وحافظت الهند على مكانتها في المركز الأول بإجمالي 3.1 مليون مسافر، تلتها المملكة العربية السعودية بـ 2 مليون مسافر، والمملكة المتحدة بـ1.5 مليون مسافر.أما بالنسبة للمدن، فقد احتفظت لندن بمكانتها كوجهة رئيسية بإجمالي 961 ألف مسافر، تلتها الرياض بـ 795 ألف مسافر، وجدة بـ 669 ألف مسافر، ومومباي بـ 637 ألف مسافر.وبلغ إجمالي حركة الطيران في الربع الأول من العام الحالي 109.238 حركة، بزيادة سنوية وصلت إلى 8.3%، ونسبة إشغال المقاعد 79.1%، وتمكن نظام مناولة الأمتعة في مطار دبي الدولي من التعامل مع 26.8 مليون حقيبة.

 

المصدر: وام
السفر
دبي
مطار دبي الدولي
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