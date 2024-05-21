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اقتصاد

«أبوظبي العالمي» يفرض غرامة على «ثروة ديجيتال ويلث»

سوق أبوظبي العالمي (الاتحاد)
22 مايو 2024 01:23

أبوظبي (الاتحاد)

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فرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي غرامة مالية بقيمة 122.500 دولار أميركي (449.881 درهماً إماراتياً) على شركة ثروة ديجيتال ويلث (كابيتال) ليمتد («ثروة»)، وهي شركة مرخصة من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي. وجاء هذا الإجراء لمخالفة «ثروة» اللوائح التنظيمية المفروضة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية، بقيامها بطرح أوراق مالية في سوق أبوظبي العالمي من دون نشرة إصدار معتمدة.
كما فرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية على «ثروة» إجراء مراجعة مستقلة لآليات وتدابير الحوكمة.
وأجرت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي تحقيقاً في هذه المخالفة، بالتنسيق الوثيق مع سلطة دبي للخدمات المالية، مع شركة مرخصة ذات صلة في مركز دبي المالي العالمي. واتخذت سلطة دبي للخدمات المالية وسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي إجراءات عديدة، شملت مقابلات مشتركة، وتبادلاً للمعلومات والأدلة والنتائج. وتثمن سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي تعاون سلطة دبي للخدمات المالية ودعمها في إجراء التحقيقات.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي: «يشكل هذا الإجراء القانوني دليلاً ملموساً على النهج التنظيمي الصارم الذي تتبعه سلطة تنظيم الخدمات المالية في تطبيق إطارها التنظيمي، لضمان حماية المستثمرين كأولوية قصوى، والتأكد من التزام جميع الشركات الخاضعة لأنظمة سوق أبوظبي العالمي بمعايير سلوكية عالية. وأنوّه بأهمية هذا الإجراء أيضاً في تسليط الضوء على النهج التشاركي وتضافر الجهود بين الهيئات التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال التعاون وتبادل المعلومات في التحقيقات المترابطة، في إطار السعي المشترك لتحصين المنظومة المالية الشاملة في الدولة وحماية المستثمرين».

 

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