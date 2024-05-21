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اقتصاد

400 شركة ناشئة تتنافس على جوائز «اصنع في الإمارات»

مشاركون في مسابقة «اصنع في الإمارات» للشركات الناشئة في دورتها الماضية (الاتحاد)
22 مايو 2024 01:23

حسام عبدالنبي (أبوظبي) 

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تعتزم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إعداد برنامج لتمكين الشركات الفائزة بجوائز مسابقة «اصنع في الإمارات للشركات الناشئة»، يتضمن التدريب، وتوفير سبل تواصل مع المستثمرين وجهات التمويل والشركات التي يمكن أن تدعمها في تطبيق الحلول التي قدموها للمسابقة، بحسب طارق الهاشمي، وكيل الوزارة المساعد بالإنابة لقطاع التكنولوجيا المتقدمة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. 
وأكد الهاشمي، في تصريحات علي هامش الإحاطة الإعلامية للإعلان عن تفاصيل منتدى «اصنع في الإمارات»، أن المسابقة النوعية «اصنع في الإمارات للشركات الناشئة» تهدف إلى تعزيز فرص شركات التكنولوجية الناشئة، وإبراز ابتكاراتها، وتوفير سبل تواصل لها مع المستثمرين وجهات التمويل، بما يدعم جهود النمو والتنافسية في مجالات، مثل الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد وإزالة وخفض الكربون في القطاع الصناعي، من خلال دعم الشركات الناشئة، وتعزيز التعاون والشراكة والتمويل بين الشركات والجهات، لافتاً إلى مشاركة أكثر من 400 شركة من 40 دولة في المسابقة، حيث تم اختيار 24 شركة منها للتنافس على الجائزة. 
وأوضح الهاشمي أنه من خلال المشاركة في المسابقة، يتاح للشركات الناشئة في الإمارات وحول العالم فرصة تعزيز ظهورها، فضلاً عن جذب المستثمرين والشركاء المحتملين، مما يدعم التحول العالمي نحو نموذج صناعي أكثر استدامة، منوهاً بأن لهذه الشركات دوراً أساسياً، خصوصاً أنها تركز على تحديات محددة، وتعمل على توظيف الابتكارات السريعة لإحداث تغيير جذري في قطاع الصناعة وتعزيز التحولات فيها.
وأضاف الهاشمي أن التقديم للمسابقة يتضمن الشركات الناشئة، خصوصاً الشركات العاملة في حلول الطباعة ثلاثية الأبعاد بمختلف الصناعات مثل الطيران والرعاية الصحية والسيارات والإلكترونيات والطاقة والتصنيع المخصص، وإزالة الكربون والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والرقمنة من أجل إزالة الكربون، بالإضافة إلى احتجاز الكربون وتخزينه، لافتاً إلى أن هذا الحدث يتوافق مع التزام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة برعاية الشركات وتعزيز بيئة إيجابية للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، بما يتماشى مع أهداف مبادرة «اصنع في الإمارات» لتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار ومبادرتها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. 
ومن المقرر أن يجري الإعلان عن الفائزين في مسابقة «اصنع في الإمارات للشركات الناشئة» خلال حفل خاص لتوزيع الجوائز يقام خلال فعاليات «منتدى اصنع في الإمارات» والذي تُعقد دورته المقبلة يومي 27 و28 مايو 2024، في مركز أبوظبي للطاقة، وتشمل الشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية والنمو السريع، والتي أظهرت التزاماً بتقليل البصمة الكربونية للصناعة وتعزيز الممارسات المستدامة من خلال التقنيات المتقدمة، وفقاً لمعايير محددة، وتنسجم المسابقة مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدعم الابتكار وتسريع تبني التكنولوجيا المتقدمة والتنمية المستدامة.
وتهدف مسابقة «اصنع في الإمارات للشركات الناشئة» إلى دعم وتمكين الشركات في مجال التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، بما يعزز التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي، انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والأهداف الاستراتيجية، خصوصاً تعزيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وتعزيز مركز دولة الإمارات وجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل. وتوفر مسابقة «اصنع في الإمارات للشركات الناشئة»، منصة لهذه الشركات للتواصل مع شركاء الصناعة والمستثمرين وصانعي السياسات، بالإضافة إلى اكتساب رؤى من الخبراء والتفاعل مع القياديين في بيئة ريادية داعمة. ويوفر الحدث أيضاً الفرصة للشركات الناشئة لمواصلة تطوير ونشر تقنياتها في دولة الإمارات من خلال عرض ابتكاراتها الرائدة التي يمكن أن تدعم التحول الأخضر في الصناعة، بما يتماشى مع المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وتشتمل المسابقة على معسكر تدريبي اختياري، حيث تشارك الشركات الناشئة المؤهلة في جلسات إرشادية مع خبراء الصناعة ورواد الأعمال لتحسين عروضهم واستراتيجياتهم. ويحصل الفائزون الثلاثة الأوائل من كل فئة على جوائز مالية وفرص للعمل مع شركاء صناعيين في مشاريع تجريبية. وتعد المسابقة واحدة من عدة مبادرات جرى إطلاقها ضمن مبادرة «اصنع في الإمارات» والتي تهدف إلى جذب المستثمرين والصناعيين والمبتكرين إلى دولة الإمارات للاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها الدولة. وأطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مسابقة «اصنع في الإمارات للشركات الناشئة» دعماً للدور الحيوي للشركات الناشئة، ولتمكين رواد الأعمال من الحصول على الممكنات وحلول التمويل التنافسية، فضلاً عن استكشاف طرق التعاون والحوافز وعوامل التمكين داخل منظومة التكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات.

وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
أبوظبي
اصنع في الإمارات
الذكاء الاصطناعي
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