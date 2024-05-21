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اقتصاد

1.55 مليار درهم سيولة أسواق الأسهم المحلية

1.55 مليار درهم سيولة أسواق الأسهم المحلية
22 مايو 2024 01:23

يوسف البستنجي (أبوظبي)

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ارتفعت السيولة النقدية التي تدفقت لأسواق الأسهم المحلية، خلال جلسة التداولات أمس، إلى 1.55 مليار درهم، حيث تم تداول نحو 400 مليون سهم من خلال 33 ألف صفقة تقريباً أبرمت على أسهم الشركات المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي.
في سوق أبوظبي، أغلق مؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على مستوى 9008.64 نقطة، بانخفاض بلغت نسبته 0.322%، فيما شهدت الجلسة إبرام 22.6 ألف صفقة تقريباً على أسهم الشركات المدرجة، تم من خلالها تداول نحو 272.3 مليون سهم، بقيمة 1.155 مليار درهم.
وشهد السوق إبرام صفقة كبيرة على أسهم شركة أدنوك للغاز تم من خلالها تداول 15 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 45.75 مليون درهم بسعر 3.05 درهم للسهم. إلى ذلك، تصدرت الشركة العالمية القابضة قائمة الشركات الأكثر تداولاً بقيمة 194 مليون درهم، وأغلق سهم الشركة عند مستوى 399.900 درهم، بارتفاع طفيف نسبته 0.1% مقارنة مع سعر إغلاق السهم بنهاية جلسة أول أمس. تلاها التداولات على سهم «الدار العقارية» بقيمة 126 مليون درهم، وأغلق سهم الشركة على ارتفاع بنسبة 3.05% عند مستوى 6.080 درهم.
كما شهدت الجلسة تداولات على أسهم «ألفا ظبي القابضة» بقيمة 84 مليون درهم، وكانت محصلتها انخفاض سعر السهم بنسبة 4.8% ليغلق عند مستوى 13.100 درهم.  وسجلت التداولات على أسهم بنك أبوظبي التجاري 76 مليون درهم، وكانت محصلتها انخفاض سعر السهم إلى مستوى 8.010 درهم بتراجع 2.55%.
وتظهر بيانات السوق أن تداولات المستثمرين الأجانب الإجمالية سجلت يوم أمس نحو 73.6 مليون درهم صافي بيع، في سوق العاصمة أبوظبي، وذلك نتيجة لعمليات بيع من قبل مستثمرين أجانب (غير العرب) بقيمة 68 مليون درهم تقريباً، كما سجلت تداولات المستثمرين الخليجيين محصلة بلغت 7 ملايين درهم صافي بيع أيضاً، فيما بلغت محصلة تداولات المستثمرين العرب 2.3 مليون درهم صافي شراء.
في سوق دبي المالي، بلغت قيمة التداولات نحو 395 مليون درهم بتنفيذ 10.389 صفقة توزعت على 127 مليون سهم، فيما أغلق المؤشر العام للسوق على 4.075.18 نقطة ارتفاع وقدره 7.98 نقطة عن إغلاقه السابق، تعادل 0.196%.
وشهد التداول ارتفاع 17 شركة وهبوط 19 شركة وثبات أسعار 5 شركة أخرى مقارنة مع أسعار إغلاقها ليوم أول أمس.
 بنك الإمارات دبي الوطني 26 مليون درهم. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال جلسة أمس 173 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 148 مليون درهم.
 كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، خلال الجلسة، نحو 22.5 مليون درهم، وقيمة مبيعاتهم نحو 23.6 مليون درهم. أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين، فقد بلغت قيمة مشترياتهم 33 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 35 مليون درهم خلال الفترة نفسها. 
الأكثر نشاطاً 
على مستوى الشركات الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول، حققت شركة إعمار العقارية تداولات بقيمة 143 درهم، ثم جاء بنك دبي الإسلامي بقيمة تداولات بلغت 44 مليون درهم، ثم «إعمار للتطوير» بقيمة تداولات بلغت 39 مليون درهم، وبلغت قيمة التداولات على أسهم 
ونتيجة لإجمالي تداولات الأجانب، فقد بلغ إجمالي قيمة مشترياتهم من الأسهم نحو 228.8 مليون درهم، لتشكل ما نسبته 57.9% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 207 ملايين درهم، لتشكل ما نسبته 52.407% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 21.8 مليون درهم صافي شراء.

الأسهم المحلية
أبوظبي
الإمارات
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أدنوك
الدار العقارية
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