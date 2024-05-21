مطار دبي الدولي يستهدف استقبال 100 مليون مسافر في 2027

مصطفى عبد العظيم (دبي)

رفعت مطارات دبي توقعاتها لحركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال الفترة من 2024 وحتى 2027 لتبلغ 91 مليوناً هذا العام، ترتفع إلى 93 مليوناً العام المقبل وإلى 98 مليوناً في عام 2026، قبل أن تصل إلى حاجز الـ 100 مليون مسافر في عام 2027. ودفع الأداء القوي لمطار دبي الدولي في الربع الأول من العام الجاري وتسجيله أفضل أداء فصلي في تاريخه مع ارتفاع حركة المسافرين إلى 23 مليون مسافر بنمو 8.9%، والمؤشرات القوية للربع الثاني من العام، إلى رفع توقعات مطارات دبي بوصول عدد المسافرين هذا العام إلى 91 مليون مسافر، وتجاوز الرقم القياسي السابق والبالغ 89.1 مليون مسافر والذي سُجل عام 2018.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، إن الإنجاز التاريخي لمطار دبي الدولي بتسجيله أفضل أداء ربعي في تاريخه، يعكس مكانة دبي كمركز عالمي لخدمات النقل الجوي والسفر، ويؤكد التزامنا الراسخ بدفع عجلة النمو الاقتصادي في دبي ومنطقة الشرق الأوسط، واستمرار مطارات دبي في الاضطلاع بدورها المحوري في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وتعزيز بناء مستقبل أكثر ازدهاراً.

حركة المسافرين

من جهته توقع ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في «مطارات دبي»: وصول حركة المسافرين في مطار دبي الدولي إلى 100 مليون مسافر في 2027، لافتاً إلى الطاقة الاستيعابية يمكن رفعها إلى 120 مليون مسافر سنوياً قبل الانتقال إلى مطار آل مكتوم.

وأوضح الجوكر في مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو، أن النمو التاريخي الذي سجله مطار دبي الدولي في أعداد المسافرين خلال الربع الأول، ساهم في رفع توقعاتنا لإجمالي الحركة خلال العام الجاري إلى 91 مليون مسافر، مستفيداً من المكانة العالمية لدبي كوجهة رئيسية للسياحة والسفر، وكذلك بالتزامن مع الانتعاش العالمي المتوقع في حركة المسافرين حول العالم، والتي يتوقع أن تصل إلى 9.4 مليار مسافر وفقاً لتوقعات مجلس المطارات العالمي، متجاوزة الرقم القياسي البالغ 9.2 مليار مسافر تم التعامل معهم في 2019.

توقعات قوية

وأضاف أن توقعات الأعوام الثلاثة المقبلة تشير إلى إمكانية ارتفاع حركة المسافرين عبر مطار دبي في العام المقبل 2025 إلى 93 مليون مسافر، وإلى 98 مليون مسافر في عام 2026، قبل الوصول إلى 100 مليون مسافر في 2027.

مطار آل مكتوم

قال ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في «مطارات دبي»، إن مطار آل مكتوم يعمل حالياً من خلال مبنى مسافرين بطاقة استيعابية تصل إلى 27 مليون راكب سنوياً، متوقعاً أن يشهد المطار نمواً ملحوظاً في حركة المسافرين بداية من الربع الأول أو الثاني من العام 2026، مع بداية الانتقال التدريجي لعدد من الرحلات من مطار دبي الحالي، وذلك لحين اكتمال المرحلة الأولى من مشروع المطار الجديد بسعة 150 مليون مسافر، والتي ستشهد عند إنجازها انتقال طيران الإمارات إلى مطار آل مكتوم الدولي.

من جهته عزا بول جريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، النمو القوي في الحركة إلى توسعة شبكة الوجهات العالمية لتشمل 256 وجهة من خلال 90 شركة طيران دولية، بما فيها الناقلتان الوطنيتان، طيران الإمارات وفلاي دبي.

وأضاف: «مع المؤشرات القوية التي نشهدها كذلك في الربع الثاني من العام، وتوقعاتنا المتفائلة لبقية العام، فإنه من المتوقع أن يصل عدد الضيوف هذا العام إلى 91 مليون ضيف، متجاوزين بذلك الرقم القياسي السابق لحركة المسافرين السنوية والبالغ 89.1 مليون مسافر والذي سُجل عام 2018».

حركة الطيران

بلغ إجمالي حركة الطيران في الربع الأول من العام الحالي 109.238 حركة، بزيادة سنوية وصلت إلى 8.3%. ووصلت نسبة إشغال المقاعد إلى 79.1% في الربع الأول، وبمتوسط 217 مسافر في الرحلة الواحدة، بتغيير طفيف عن 220 لكل طائرة المسجل خلال الفترة نفسها من عام 2023.