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اقتصاد

الذهب يخسر 12 دولاراً بعد صعوده القياسي

الذهب يخسر 12 دولاراً بعد صعوده القياسي
22 مايو 2024 01:23

عواصم (وام)

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تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات، أمس، وخسرت نحو 12 دولاراً في المعاملات الفورية بعد وصوله إلى مستويات قياسية فى الجلسة السابقة.
وبحلول الساعة 09:09 صباحاً بتوقيت الإمارات، انخفض المعدن الأصفر بنسبة 0.48 في المائة أو ما يعادل 11.89 دولار ليصل إلى 2414.81 للأونصة.
ونزلت عقود الذهب، تسليم يونيو 2024 بنسبة 0.84 في المائة أو ما يعادل 20.45 دولار لتصل إلى 2418.4 دولار للأونصة.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة بنسبة 2.17 في المائة إلى 31.72 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين بنحو 1.45 في المائة إلى 1044.2 دولار، فيما نزل البلاديوم 1.67 في المائة إلى 1014.28 دولار.

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