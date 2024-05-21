تراجع النفط مع توقعات إبقاء الفائدة الأميركية

عواصم (رويترز)

واصلت أسعار النفط التراجع أمس، مع توقع المستثمرين أن يؤدي استمرار التضخم في الولايات المتحدة إلى بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب الاستهلاكي والصناعي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 64 سنتاً، بما يعادل 0.7 بالمئة، إلى 83.07 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0845 بتوقيت جرينتش. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 64 سنتاً، أو 0.8 بالمئة، إلى 79.16 دولار للبرميل.

وانخفض كلا الخامين القياسيين أقل من واحد بالمئة الاثنين، بعدما قال مسؤولون بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إنهم ينتظرون المزيد من العلامات على تباطؤ التضخم قبل النظر في خفض أسعار الفائدة.

وقال توشيتاكا تازاوا، المحلل لدى فوجيتومي سيكيوريتيز: «المخاوف من ضعف الطلب أدت إلى البيع؛ إذ أصبح احتمال خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي بعيداً».

وقال نائب رئيس المجلس فيليب جيفرسون، أمس الاثنين، إن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان تباطؤ التضخم سيستمر لفترة طويلة، بينما قال مايكل بار، نائب رئيس المجلس لشؤون الرقابة، إن سياسة التشديد تحتاج وقتاً أطول.

وقال رئيس بنك الاحتياطي بأتلانتا رافائيل بوستيك، إن الأمر «سيستغرق بعض الوقت» حتى يصبح البنك المركزي واثقاً من أن تباطؤ نمو الأسعار مستدام.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكاليف الاقتراض، مما يسهم في تحرير أموال قد تساعد في تعزيز النمو الاقتصادي والطلب على الخام.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يعرف بتحالف «أوبك+»، في الأول من يونيو، لبحث إمكانية تمديد بعض التخفيضات الطوعية لبعض الأعضاء بواقع 2.2 مليون برميل يومياً.

وكانت مصادر مطلعة أبلغت رويترز في السابق أن «أوبك+» قد تمدد بعض التخفيضات الطوعية إذا لم يرتفع الطلب.