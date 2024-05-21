الإمارات تصعد 7 مراتب في مؤشر التنمية السياحية لـ«المنتدى الاقتصادي»

رشا طبيلة (أبوظبي)

كشف تقرير تنمية السياحة والسفر لعام 2024 الصادر أمس عن المنتدى الاقتصادي العالمي، عن أن دولة الإمارات صعدت 7 مراتب لتحل في المرتبة الـ 18 عالمياً، مقارنة مع المرتبة 25 عالمياً في نسخة عام 2022، في وقت حافظت فيه على مكانتها في المرتبة الأولى إقليمياً على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأكدت بيانات التقرير أن نتيجة الدولة على المستوى العام تحسنت بنسبة 4.4% بين نسختي 2019 و2024، ما يجعلها من بين أفضل 10 اقتصادات الأكثر تحسناً خلال هذه الفترة.

ويعد تقرير تنمية السياحة والسفر النسخة الثانية المطورة من سلسلة تقارير تنافسية السفر والسياحة والتي تصدر منذ عام 2007، ويصدر التقرير تنمية السفر والسياحة كل عامين عن المنتدى الاقتصادي العالمي ومقره في جنيف، سويسرا، حيث تم إصدار التقرير لأول مرة عام 2007، وهو يقيس مجموعة من العوامل والسياسات التي تساهم في بيئة مستدامة ومرنة لقطاع السفر والسياحة الذي بدوره يساهم في المسيرة التنموية للدول​، ويقيس التقرير للنسخة الحالية 119 دولة من خلال 5 مؤشرات فرعية يتفرع منها 17 محوراً و112 مؤشراً، وتتمثل المؤشرات الفرعية في البيئة الممكّنة والسياسات والظروف الممكّنة للسياحة والسفر، والبنية التحتية، ومعززات الطلب على السياحة والسفر، إضافة إلى استدامة السياحة والسفر.

وأشار تقرير تنمية السياحة والسفر، إلى أنه من بين أفضل 30 دولة في المؤشر في عام 2024، يوجد 26 دولة ذات اقتصادات مرتفعة الدخل، منها 19 دولة في أوروبا، و7 في آسيا والمحيط الهادئ، و3 في الأميركتين، وواحدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي دولة الإمارات، وبالتالي فإن الإمارات الدولة الوحيدة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قائمة الـ 30 دولة الأعلى تصنيفاً في مؤشر التنمية السياحية.

وتشمل قائمة الدول العشر الأولى في مؤشر 2024 بالترتيب الولايات المتحدة وإسبانيا واليابان وفرنسا وأستراليا وألمانيا والمملكة المتحدة والصين وإيطاليا وسويسرا، وفقاً للتقرير. وفي قائمة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، صعدت السعودية من المرتبة الـ 50 إلى المرتبة الـ 41 عالمياً وتسجل المرتبة الثانية إقليمياً، وتأتي قطر في المرتبة الـ 53 في المؤشر العالمي، والبحرين في المرتبة الـ 58، ومصر في المرتبة الـ 61، وعُمان في المرتبة الـ 67، والأردن في المرتبة الـ 70، وإيران في المرتبة الـ 73، ولبنان في المرتبة الـ 79، والمغرب في المرتبة الـ 82، وتونس 83، والكويت في المرتبة الـ 96، والجزائر في المرتبة الـ 98. وتسلط النتائج الضوء على أن الاقتصادات ذات الدخل المرتفع لا تزال تتمتع بظروف أكثر ملائمة لتنمية قطاع السفر والسياحة مدعومة ببيئات الأعمال المواتية، وأسواق العمل الديناميكية، وسياسات السفر المفتوحة، والبنية التحتية القوية للنقل والسياحة، ومناطق الجذب الطبيعية والثقافية.

وأشار التقرير إلى أن 71 دولة من أصل 119 من الدول المصنفة في مؤشر التنمية السياحية صعدت في تصنيفاتها بين عامي 2019 و2024، حيث سجل متوسط درجة المؤشر نمواً بنسبة 0.7% مقارنة مع مستويات ما قبل جائحة «كورونا»، وذلك في عام 2019.

وبشكل عام حول أداء قطاع السياحة العالمي، أشار التقرير إلى أنه مع إزالة القيود وارتفاع الطلب على السفر بشكل كبير من المتوقع أن يصل عدد السياح الدوليين عام 2024 لمستويات عام 2019، وفي عام 2023، سجلت منطقة الشرق الأوسط أعلى معدلات تعافي في عدد السياح الدوليين، حيث سجلت نمواً بنسبة 20% مقارنة بمستويات عام 2019.