«موانئ أبوظبي» تختبر أول قاطرة كهربائية بالشرق الأوسط

أبوظبي (الاتحاد)

تختبر مجموعة «سفين»، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، أول قاطرة كهربائية في الشرق الأوسط، ضمن أسطول خدماتها البحرية، لتشغيلها في ميناء خليفة المركز الرئيسي لعمليات مجموعة موانئ أبوظبي.

تمّ الكشف عن القاطرة أمس، في المؤتمر والمعرض والجوائز العالمية للقطر والإنقاذ لعام 2024 في دبي. وقال الكابتن عمار مبارك الشيبة، الرئيس التنفيذي - القطاع البحري والشحن، مجموعة موانئ أبوظبي: «موانئ أبوظبي ملتزمة بتحقيق مستقبل مستدام من خلال اعتماد التقنيات المتطورة، ما يساهم في خفض انبعاثات الدفيئة في القطاع البحري».