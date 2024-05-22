تراجع أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الأربعاء، وسط توقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول بسبب استمرار التضخم.



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتاً، أو 0.5 بالمئة، إلى 82.45 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 50 سنتاً، أو 0.6 بالمئة، إلى 78.16 دولار.



كان مسؤولون بالبنك المركزي الأميركي قد قالوا أمس الثلاثاء إن البنك يجب أن ينتظر عدة أشهر أخرى للتأكد من أن التضخم يعود بالفعل إلى المسار المستهدف البالغ اثنين بالمئة قبل أي خفض لأسعار الفائدة.