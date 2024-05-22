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الذهب يخسر في المعاملات الفورية

الذهب يخسر في المعاملات الفورية
22 مايو 2024 11:17

تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم ، وخسرت نحو 4 دولارات في المعاملات الفورية.

وبحلول الساعة 10:12 صباحاً بتوقيت الإمارات، انخفض المعدن الأصفر بنسبة 0.16 في المائة أو ما يعادل 3.89 دولار ليصل إلى 2417.48 للأونصة.

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ونزلت عقود الذهب، تسليم يونيو 2024 بنسبة 0.21 في المائة أو ما يعادل 5.15 دولار لتصل إلى 2420.75 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة بنسبة 0.05 في المائة إلى 32.06 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين بنحو 0.25 في المائة إلى 1060 دولاراً، فيما نزل البلاديوم 0.34 في المائة إلى 1026.53 دولار.

المصدر: وام
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