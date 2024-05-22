"المركزي" يعلن مناقصة للأذونات النقدية في 27 مايو

أعلن مصرف الإمارات المركزي اليوم، عن مناقصة للأذونات النقدية في 27 مايو الجاري.

وتشمل المناقصة أربعة إصدارات لسندات الخزانة "M-BILL"، الأول لمدة 28 يوماً لما يصل إلى 4000 مليون درهم، والثاني 84 يوماً لما يصل إلى 3000 مليون درهم، والثالث 112 يوماً لما يصل إلى 3000 مليون درهم، والرابع 280 يوماً لما يصل إلى 5000 مليون درهم.

وسيكون تاريخ الإصدار في 29 مايو الجاري، على أن يكون تاريخ الاستحقاق للإصدار الأول في 12 يونيو 2024، والإصدار الثاني في 21 أغسطس 2024، والإصدار الثالث في 18 سبتمبر 2024، والإصدار الرابع في 5 مارس 2025.

يذكر أن إجمالي المناقصات التي سيطرحها المصرف المركزي للأذونات النقدية تصل إلى نحو 26 مناقصة خلال العام الجاري، تم طرح 10 مناقصات منها خلال الفترة الماضية، فيما سيتم طرح 16 مناقصة حتى نهاية العام.