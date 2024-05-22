الأربعاء 22 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«أدنوك» تستحوذ على حصة 10% في مشروع للغاز الطبيعي المسال في موزمبيق

«أدنوك» تستحوذ على حصة 10% في مشروع للغاز الطبيعي المسال في موزمبيق
22 مايو 2024 11:45

أعلنت«أدنوك» اليوم، استحواذها على حصة شركة «غالب» البالغة 10 في المائة في امتياز المنطقة 4 من حوض «روفوما» في موزمبيق، ويعد هذا الاستحواذ إنجازاً مهماً ضمن استراتيجية الشركة للنمو الدولي. وستُمكّن هذه الخطوة «أدنوك» من الاستفادة من احتياطيات الغاز والمشاريع التي من المخطط أن تبلغ طاقتها الإنتاجية الإجمالية أكثر من 25 مليون طن سنوياً. ويضم امتياز المنطقة 4 «محطة كورال ساوث العائمة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال» العاملة حالياً، ومحطتي إنتاج الغاز الطبيعي المسال «كورال نورث العائمة» و«روفوما البرية» المخطط تطويرهما. ويعد هذا الاستثمار الاستراتيجي الأول لأدنوك في موزمبيق، ويأتي ضمن جهود الشركة لتوسعة محفظة أعمالها في مجال الغاز الطبيعي المسال منخفض الكربون. ويعد مشروع «كورال ساوث» لإنتاج الغاز الطبيعي المسال الأولى من نوعه في أفريقيا وتصل طاقته الإنتاجية إلى 3.5 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال.. ومن المتوقع أن يُنتج مشروع «كورال نورث» المُقترح تطويره 3.5 مليون طن إضافية سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من خلال محطة عائمة تستخدم لمعالجة وتسييل الغاز الطبيعي. وتم تصميم محطة «روفوما» البرية للغاز الطبيعي المسال التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 18 مليون طن سنوياً، بحيث تعمل بالاعتماد على الكهرباء، ما سيساهم بشكل كبير في خفض كثافة انبعاثات الكربون من الغاز الطبيعي المسال المُنتَج في المحطة، مقارنةً بالمعايير القياسية في القطاع. ويمثل حقل «روفوما» العملاق أحد أكبر اكتشافات الغاز في العالم خلال السنوات الـ 15 الماضية.

أخبار ذات صلة
1.55 مليار درهم سيولة أسواق الأسهم المحلية
«أدنوك» تستحوذ على حصة في «ريو غراندي» للغاز الطبيعي المسال
المصدر: وام
أدنوك
آخر الأخبار
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
اقتصاد
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
21 مايو 2024
«بين الفوضى والصدمة».. لاعبون سابقون ينتقدون قرار رحيل بوكيتينو
الرياضة
«بين الفوضى والصدمة».. لاعبون سابقون ينتقدون قرار رحيل بوكيتينو
اليوم 14:00
«تدوير» و«دوبال القابضة» يعتزمان الحصول على 100% من أسهم إنفيروسيرف
علوم الدار
«تدوير» و«دوبال القابضة» يعتزمان الحصول على 100% من أسهم إنفيروسيرف
اليوم 13:47
%6.5 نمو الناتج المحلي الإجمالي بالشارقة
اقتصاد
%6.5 نمو الناتج المحلي الإجمالي بالشارقة
اليوم 13:45
«الإمارات الإسلامي» يصدر أول صكوك مستدامة
اقتصاد
«الإمارات الإسلامي» يصدر أول صكوك مستدامة
اليوم 13:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©