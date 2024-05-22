«أدنوك» تستحوذ على حصة 10% في مشروع للغاز الطبيعي المسال في موزمبيق

أعلنت«أدنوك» اليوم، استحواذها على حصة شركة «غالب» البالغة 10 في المائة في امتياز المنطقة 4 من حوض «روفوما» في موزمبيق، ويعد هذا الاستحواذ إنجازاً مهماً ضمن استراتيجية الشركة للنمو الدولي. وستُمكّن هذه الخطوة «أدنوك» من الاستفادة من احتياطيات الغاز والمشاريع التي من المخطط أن تبلغ طاقتها الإنتاجية الإجمالية أكثر من 25 مليون طن سنوياً. ويضم امتياز المنطقة 4 «محطة كورال ساوث العائمة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال» العاملة حالياً، ومحطتي إنتاج الغاز الطبيعي المسال «كورال نورث العائمة» و«روفوما البرية» المخطط تطويرهما. ويعد هذا الاستثمار الاستراتيجي الأول لأدنوك في موزمبيق، ويأتي ضمن جهود الشركة لتوسعة محفظة أعمالها في مجال الغاز الطبيعي المسال منخفض الكربون. ويعد مشروع «كورال ساوث» لإنتاج الغاز الطبيعي المسال الأولى من نوعه في أفريقيا وتصل طاقته الإنتاجية إلى 3.5 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال.. ومن المتوقع أن يُنتج مشروع «كورال نورث» المُقترح تطويره 3.5 مليون طن إضافية سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من خلال محطة عائمة تستخدم لمعالجة وتسييل الغاز الطبيعي. وتم تصميم محطة «روفوما» البرية للغاز الطبيعي المسال التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 18 مليون طن سنوياً، بحيث تعمل بالاعتماد على الكهرباء، ما سيساهم بشكل كبير في خفض كثافة انبعاثات الكربون من الغاز الطبيعي المسال المُنتَج في المحطة، مقارنةً بالمعايير القياسية في القطاع. ويمثل حقل «روفوما» العملاق أحد أكبر اكتشافات الغاز في العالم خلال السنوات الـ 15 الماضية.