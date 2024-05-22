الأربعاء 22 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الإمارات الإسلامي» يصدر أول صكوك مستدامة

«الإمارات الإسلامي» يصدر أول صكوك مستدامة
22 مايو 2024 13:43

دبي (الاتحاد)

أعلن مصرف «الإمارات الإسلامي»، اليوم، عن الانتهاء من التسعير الناجح لأول صكوك مستدامة بقيمة 750 مليون دولار أميركي، بما يمثل مرحلة مهمة في مسيرة المصرف في مجال الاستدامة وقطاع التمويل الإسلامي.

أخبار ذات صلة
«الإمارات الإسلامي» يطلق «الصكوك الجزئية» للمستثمرين الأفراد
811 مليون درهم أرباح «الإمارات الإسلامي» الربعية

وتعد هذه أول صكوك مستدامة يتم إصدارها خارج دولة الإمارات، وتأتي متوافقة مع المبادئ والإرشادات الصادرة عن الجمعية الدولية لأسواق رأس المال، والبنك الإسلامي للتنمية، ومجموعة بورصة لندن للأوراق المالية بشأن الصكوك الخضراء والاجتماعية والمستدامة في أبريل 2024.

وقال المصرف في بيان، إن الإصدار الذي يبلغ أجل استحقاقه خمس سنوات، شهد طلباً قوياً من جانب المستثمرين من أسواق مختلفة وفاقت طلبات الاكتتاب فيه حجم المعروض بواقع 2.8 مرة. وأتاح سجل الطلبات القوي، الذي تجاوز 2.10 مليار دولار، للمصرف تقليص معدل العائد إلى 5.431 في المائة سنوياً، بفارق 100 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل خمس سنوات.
 

مصرف الإمارات الإسلامي
آخر الأخبار
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
اقتصاد
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
21 مايو 2024
«بين الفوضى والصدمة».. لاعبون سابقون ينتقدون قرار رحيل بوكيتينو
الرياضة
«بين الفوضى والصدمة».. لاعبون سابقون ينتقدون قرار رحيل بوكيتينو
اليوم 14:00
«تدوير» و«دوبال القابضة» يعتزمان الحصول على 100% من أسهم إنفيروسيرف
علوم الدار
«تدوير» و«دوبال القابضة» يعتزمان الحصول على 100% من أسهم إنفيروسيرف
اليوم 13:47
%6.5 نمو الناتج المحلي الإجمالي بالشارقة
اقتصاد
%6.5 نمو الناتج المحلي الإجمالي بالشارقة
اليوم 13:45
«الإمارات الإسلامي» يصدر أول صكوك مستدامة
اقتصاد
«الإمارات الإسلامي» يصدر أول صكوك مستدامة
اليوم 13:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©