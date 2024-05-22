"دبي الجنوب" و"الدار العقارية" يتعاونان لتطوير منشأة لوجستية

أعلنت دبي الجنوب، والدار العقارية، اليوم عن تعاونهما لتطوير منشأة جديدة لشركة "كونيه+ناجل" وذلك في "إي زي دبي"، المنطقة المخصّصة بالكامل للتجارة الإلكترونيّة في دبي الجنوب.

جاء ذلك وفق اتفاقيّة وقعها الجانبان بالمقرّ الرئيسي لدبي الجنوب، بحضور كل من محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب، وجوناثان إيميري، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقاريّة، ولي أيونز، المدير العام لشركة "كونيه+ناجل" في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين.

ومن المتوقع أن يتم تسليم المنشأة لشركة "كونيه+ناجل" بحلول الربع الثاني من عام 2025. وتبلغ مساحتها 22.915 متراً مربعاً، وتتضمن مساحات مكتبيّة ومستودعات.

وقال محسن أحمد: "تربطنا شراكة استراتيجيّة مع شركة الدار، وملتزمون باستقطاب أبرز الشركات الرائدة في الصناعة لدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصاديّة D33، وتحديداً أن تكون دبي ضمن أهمّ 5 مراكز لوجستيّة حول العالم".

من جهته، قال جوناثان إيميري:" يعدّ قطاع الخدمات اللوجستية فرصة واعدة لشركة الدار، ونواصل الجهود للالتزام باستثمارنا المعلن بقيمة مليار درهم في قطاع الخدمات اللوجستيّة، ونتطلّع للإعلان عن المزيد من المشاريع قريباً".