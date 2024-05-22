الأربعاء 22 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«أبوظبي للمؤتمرات والمعارض» يُكرم أعضاء برنامج «النخبة»

«أبوظبي للمؤتمرات والمعارض» يُكرم أعضاء برنامج «النخبة»
22 مايو 2024 14:47

أبوظبي (الاتحاد)

كرّم مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أعضاء برنامجه «النخبة» خلال حفل توزيع «جوائز النخبة»، تقديراً لمساهماتهم المتميزة ودورهم الحيوي في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة مفضلة لفعاليات سياحة الأعمال العالمية.

ويطمح البرنامج، الذي أطلقه مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض في عام 2017، إلى استثمار خبرات المؤثرين والقادة والرواد من مختلف المجالات، لدفع تطور وازدهار قطاع سياحة الأعمال في الإمارة بشكل استراتيجي، مع فتح آفاق جديدة للنمو. ويتعاون أعضاء «النخبة»، باعتبارهم سفراء للوجهة السياحية، مع المتخصصين وخبراء سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، لاستقطاب أبرز الفعاليات الدولية إلى العاصمة.

وتُسهم جهودهم في تعميق أطر الشراكات الحالية، وبناء علاقات تعاون جديدة، ودعم استراتيجيات الفوز بعروض استضافة الفعاليات العالمية في الإمارة.


وقال مبارك الشامسي، مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض: «نحتفي خلال حفل الجوائز بجهود سفراء»النخبة«، تأكيداً لتقديرنا العميق لإسهاماتهم في دعم سياحة الأعمال في أبوظبي. وقد مهدت خبراتهم وشبكات علاقاتهم المهنية الطريق أمامنا لتوسيع نطاق مبادراتنا الرامية إلى استضافة أبرز فعاليات الأعمال في الإمارة، وهم أيضاً نماذج مُلهمة لتشجيع مزيد من المتخصصين للانضمام إلى البرنامج. ونلتزم بمواصلة التعاون والعمل معاً، ما يضمن استدامة الازدهار والابتكار في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في أبوظبي، تكريساً لريادتها عاصمة لفعاليات الأعمال على الساحتين الإقليمية والعالمية».


وتحظى أبوظبي بثقة قطاع سياحة الأعمال، حيث تصدرت تصنيف «الرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات» باعتبارها الوجهة الرائدة لتنظيم مؤتمرات الجمعيات العالمية المتخصصة في الشرق الأوسط. واستضافت الإمارة خلال العام الماضي 2.477 فعالية للاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، والتي استقطبت 960.000 مشارك.


ويتماشى برنامج «النخبة» مع استراتيجية أبوظبي السياحية 2030 التي تهدف إلى رفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات من حوالي 49 مليار درهم في عام 2023 إلى 90 مليار درهم سنوياً، وزيادة إجمالي أعداد الزوار إلى 39.3 مليون زائر سنوياً، وتوفير 178 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030.

مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض
آخر الأخبار
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
اقتصاد
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
21 مايو 2024
إيجور جيسوس يُعادل «أفضل حصيلة تهديفية»
الرياضة
إيجور جيسوس يُعادل «أفضل حصيلة تهديفية»
اليوم 16:30
بدور القاسمي خلال الاجتماع السنوي لمجلس إدارة "إيجل هيلز الشارقة"
اقتصاد
بدور القاسمي تترأس الاجتماع السنوي لمجلس إدارة "إيجل هيلز الشارقة"
اليوم 16:18
اختتام فعاليات معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية (موضوعية)
اقتصاد
اختتام أعمال قمة المركبات الكهربائية في أبوظبي
اليوم 16:12
مع كوزمين.. بدلاء الشارقة في «الوقت الضائع»!
الرياضة
مع كوزمين.. بدلاء الشارقة في «الوقت الضائع»!
اليوم 16:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©