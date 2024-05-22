«أبوظبي للمؤتمرات والمعارض» يُكرم أعضاء برنامج «النخبة»

أبوظبي (الاتحاد)

كرّم مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أعضاء برنامجه «النخبة» خلال حفل توزيع «جوائز النخبة»، تقديراً لمساهماتهم المتميزة ودورهم الحيوي في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة مفضلة لفعاليات سياحة الأعمال العالمية.

ويطمح البرنامج، الذي أطلقه مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض في عام 2017، إلى استثمار خبرات المؤثرين والقادة والرواد من مختلف المجالات، لدفع تطور وازدهار قطاع سياحة الأعمال في الإمارة بشكل استراتيجي، مع فتح آفاق جديدة للنمو. ويتعاون أعضاء «النخبة»، باعتبارهم سفراء للوجهة السياحية، مع المتخصصين وخبراء سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، لاستقطاب أبرز الفعاليات الدولية إلى العاصمة.

وتُسهم جهودهم في تعميق أطر الشراكات الحالية، وبناء علاقات تعاون جديدة، ودعم استراتيجيات الفوز بعروض استضافة الفعاليات العالمية في الإمارة.



وقال مبارك الشامسي، مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض: «نحتفي خلال حفل الجوائز بجهود سفراء»النخبة«، تأكيداً لتقديرنا العميق لإسهاماتهم في دعم سياحة الأعمال في أبوظبي. وقد مهدت خبراتهم وشبكات علاقاتهم المهنية الطريق أمامنا لتوسيع نطاق مبادراتنا الرامية إلى استضافة أبرز فعاليات الأعمال في الإمارة، وهم أيضاً نماذج مُلهمة لتشجيع مزيد من المتخصصين للانضمام إلى البرنامج. ونلتزم بمواصلة التعاون والعمل معاً، ما يضمن استدامة الازدهار والابتكار في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في أبوظبي، تكريساً لريادتها عاصمة لفعاليات الأعمال على الساحتين الإقليمية والعالمية».



وتحظى أبوظبي بثقة قطاع سياحة الأعمال، حيث تصدرت تصنيف «الرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات» باعتبارها الوجهة الرائدة لتنظيم مؤتمرات الجمعيات العالمية المتخصصة في الشرق الأوسط. واستضافت الإمارة خلال العام الماضي 2.477 فعالية للاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، والتي استقطبت 960.000 مشارك.



ويتماشى برنامج «النخبة» مع استراتيجية أبوظبي السياحية 2030 التي تهدف إلى رفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات من حوالي 49 مليار درهم في عام 2023 إلى 90 مليار درهم سنوياً، وزيادة إجمالي أعداد الزوار إلى 39.3 مليون زائر سنوياً، وتوفير 178 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030.