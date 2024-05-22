الأربعاء 22 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«المالية»: 9.81 مليار درهم عطاءات مزاد صكوك الخزينة الإسلامية

مقر وزارة المالية في أبوظبي (الاتحاد)
22 مايو 2024 15:19

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية بصفتها الجهة المصدرة، وبالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نتائج مزاد صكوك الخزينة الإسلامية «T-Sukuk» المقوّمة بالدرهم الإماراتي، وذلك ضمن برنامج إصدار صكوك الخزينة الإسلامية للربع الثاني لعام 2024 كما تم نشره على موقع الوزارة.


وشهد مزاد برنامج صكوك الخزينة الإسلامية طلباً قوياً من قبل الثمانية بنوك الموزعين الأساسيين على الشريحتين لأجل 3 أعوام و5 أعوام، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 9.81 مليار درهم إماراتي، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 8.9 مرة. 

أخبار ذات صلة
«المالية» تفوز بثلاث من جوائز التميز في المشتريات والتوريد
173.6 مليار درهم إيرادات «المضافة» و«الانتقائية»


ويظهر نجاح المزاد في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق والتي تم تحقيقها بمعدل عائد حتى الاستحقاق (YTM) 4.57 % للشريحة لأجل 3 أعوام و4.44% للشريحة لأجل 5 أعوام، وذلك بتكلفة أقل بقيمة 5 نقاط أساس عن سندات الخزينة الأمريكية لآجال مماثلة، وذلك في وقت الإصدار.

تجدر الإشارة إلى أن صكوك الخزينة الإسلامية بالعملة المحلية تعمل على بناء منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وتتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، ما يساهم في تعزيز تنافسية سوق رأس مال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.

وزارة المالية
آخر الأخبار
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
اقتصاد
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
21 مايو 2024
إيجور جيسوس يُعادل «أفضل حصيلة تهديفية»
الرياضة
إيجور جيسوس يُعادل «أفضل حصيلة تهديفية»
اليوم 16:30
بدور القاسمي خلال الاجتماع السنوي لمجلس إدارة "إيجل هيلز الشارقة"
اقتصاد
بدور القاسمي تترأس الاجتماع السنوي لمجلس إدارة "إيجل هيلز الشارقة"
اليوم 16:18
اختتام فعاليات معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية (موضوعية)
اقتصاد
اختتام أعمال قمة المركبات الكهربائية في أبوظبي
اليوم 16:12
مع كوزمين.. بدلاء الشارقة في «الوقت الضائع»!
الرياضة
مع كوزمين.. بدلاء الشارقة في «الوقت الضائع»!
اليوم 16:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©