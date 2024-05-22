اختتام أعمال قمة المركبات الكهربائية في أبوظبي

اختتمت، اليوم، فعاليات الدورة الثالثة من معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية "EVIS 2024" التي عقدت في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية.

شهد الحدث، الذي انطلق في 20 مايو الجاري، بمشاركة ممثلي القطاع الخاص والشركات ذات العلاقة، التباحث حول مسيرة منطقة الشرق الأوسط في قطاع النقل المستدام.

ووفرت القمة منصة ديناميكية لقادة الصناعة لاستكشاف أحدث الاتجاهات، وتبادل الأفكار، وتجربة التكنولوجيات التي تشكل مستقبل النقل وأبرزت التزاماً قوياً بالتنقل الكهربائي وحلول النقل المستدامة على مستوى العالم من خلال برنامجها الواسع ومشاركتها الدولية.