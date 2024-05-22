بدور القاسمي تترأس الاجتماع السنوي لمجلس إدارة "إيجل هيلز الشارقة"

ترأست الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) الاجتماع السنوي لمجلس إدارة "إيجل هيلز الشارقة" لعام 2024 وأشادت بالقيمة الاجتماعية والعوائد الاقتصادية الكبيرة التي أضافها المشروع المشترك بين الهيئة والشركة التي تتخذ من أبوظبي مقراً والذي يواصل التزامه بدفع عجلة التنمية في إمارة الشارقة من خلال إطلاق المبادرات الرائدة والمتنوعة.

حضر الاجتماع الذي عقد في "مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار" بالشارقة سعادة محمد العبار رئيس "إيجل هيلز" وسعادة أحمد عبيد القصير المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) وهشام إبراهيم مدير عام مجموعة "إيجل هيلز".

تضمّنت أجندة الاجتماع متابعة مستجدات المشروعات القائمة التي يتم تنفيذها حالياً ومراجعة نتائج أعمال العام الماضي وجوانبه المالية بالإضافة إلى مناقشة ميزانية العام الجاري وتقييم الأداء المالي خلال الربع الأول لعام 2024 وركز على الجدول الزمني للمشروعات القائمة والتقدم الذي تم إحرازه في تطويرها وحجم المبيعات وغيرها من النقاط الرئيسة.

وناقش أعضاء مجلس الإدارة خلال الاجتماع التقدم المستمر الذي تم إحرازه بشكل مطّرد في مشروعات مثل "جزيرة مريم" و"وواجهة كلباء المائية" حيث تم تشييد عدة مبانٍ في مشروع "جزيرة مريم" الذي تبلغ ميزانيته 4 مليارات درهم ومن المقرر تسليم الوحدات السكنية على مراحل اعتبارا من العام الجاري وحتى عام 2028 فيما تم بيع 2500 وحدة خلال الربع الأول من عام 2024 إلى جانب 500 وحدة سيتم إطلاقها قريباً علاوة على الإطلاع على مستجدات مشروع "واجهة كلباء المائية" الذي يمثّل واحداً من أبرز مشروعات التنمية السياحية بميزانية قدرها 1.5 مليار درهم ويستهدف رفع معدل الإشغال الحالي إلى 80% بحلول نهاية العام الجاري.

وناقش الاجتماع أيضا الجوانب المالية لعام 2023 وتتبع نمو الأداء الإيجابي على مدار السنوات الخمس الماضية والذي تعزّز بسبب ارتفاع طلب المستثمرين وتبني الشركة لاستراتيجيات وممارسات تهدف إلى تعزيز التنمية والاستثمار في مشروعاتها وتناول تقييم الأداء المالي للربع الأول من العام 2024 بهدف تحقيق الأهداف المالية واستعراض القطاعات التي تغطيها ميزانية "إيجل هيلز الشارقة" للعام الجاري.

ونجحت "إيجل هيلز الشارقة" في تحفيز طلب المستثمرين على مشروعاتها مع مواصلة الطرفين سعيهما لتحقيق رؤيتهما المشتركة الرامية إلى تعزيز ازدهار القطاع العقاري في إمارة لشارقة من خلال تطوير مشروعات سكنية وتجارية وترفيهية ذات قيمة عالية وواسعة النطاق في قلب المدينة وفي جميع أرجاء الإمارة ومناطقها الطبيعية المتنوعة.