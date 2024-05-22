«يو بي إس»: اقتصاد الإمارات يحافظ على مساره الإيجابي خلال 2024

أبوظبي (وام)

توقع ماكسيميليان كونكل، الرئيس التنفيذي للاستثمار بقطاع الثروات العائلية والمؤسساتية العالمية لدى بنك «يو بي إس» السويسري، أن يحافظ اقتصاد دولة الإمارات على مساره الإيجابي خلال العام الجاري 2024، مدعوماً بعدة تطورات هيكلية مؤثرة تعكس صورة إيجابية لمستقبل أكثر تطوراً ونمواً.

وأضاف كونكل في تصريحات على هامش مائدة مستديرة أمس لإطلاق تقرير المكاتب العائلية العالمية لعام 2024، أن العوامل الداعمة لنمو اقتصاد الإمارات تتمثل في زيادة حجم الاستهلاك المحلي وارتفاع استخدام التقنيات الحديثة، وهو ما يعزز من كفاءة القطاعات الاقتصادية المختلفة.



وأشار إلى أن اقتصاد دولة الإمارات يستفيد من الدعم المتزايد للشركات الناشئة، خاصة في مجالات التكنولوجيا والابتكار والتي تستقطب اهتماماً متزايداً من المستثمرين الدوليين.



من جانبه، أكد نيلز زيلكنز، رئيس إدارة الثروات في منطقة الشرق الأوسط في يو بي إس، أن المكاتب العائلية في الشرق الأوسط تواصل تخصيص نسبة عالية للاستثمارات البديلة، خصوصًا للقطاع العقاري بنسبة تشكل15%، نظراً لازدهار السوق المحلية، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي يعد واحداً من أكثر المجالات الواعدة للاستثمار خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة.



وأضاف زيلكنز أن المكاتب العائلية في الشرق الأوسط، تستخدم الدخل الثابت قصير الأجل عالي الجودة لتعزيز تنويع المحفظة بنسبة 10% أقل من نظيراتها العالمية.



يذكر أن تقرير المكاتب العائلية العالمية لعام 2024، استطلع آراء 320 مكتباً عائلياً في سبع مناطق حول العالم يبلغ متوسط صافي ثروتها 2.6 مليار دولار بثروات تزيد عن 600 مليار دولار.