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اقتصاد

1.67 مليار درهم تداولات أسواق الأسهم المحلية

1.67 مليار درهم تداولات أسواق الأسهم المحلية
23 مايو 2024 01:02

يوسف البستنجي (أبوظبي)

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ارتفعت تداولات أسواق الأسهم المحلية خلال جلسة أمس لتبلغ 1.675 مليار درهم، بزيادة تتجاوز 125 مليون درهم مقارنة مع قيمة التداولات أول أمس، وفقاً للبيانات الصادرة عن سوقي أبوظبي ودبي الماليين.
واستقطب سوق أبوظبي للأوراق المالية تداولات بقيمة 1.093 مليار درهم تم تداولها من خلال 23.5 ألف صفقة أبرمت على أسهم الشركات المدرجة وتم من خلالها تداول 244.5 مليون سهم.
وانخفض المؤشر العام لسوق تحت مستوى 9000 نقطة ليغلق عند 8972.99 نقطة بتراجع نسبته 0.396% مقارنة مع مستوى إغلاقه أول أمس.
وتصدرت الشركة العالمية القابضة قائمة الشركات الأكثر تداولاً بقيمة 195 مليون درهم، تلاها سهم «أبوظبي الأول» بقيمة 102 مليون درهم.
كما شهدت الجلسة تداولات على أسهم «ألفا ظبي القابضة» بقيمة 81 مليون درهم، وكانت محصلتها انخفاض سعر السهم بنسبة 2.9% ليغلق عند مستوى 12.720 درهم.
وسجلت التداولات على أسهم محموعة إي أند 68 مليون درهم، وكانت محصلتها ارتفاع سعر السهم إلى مستوى 16.080 درهم بنسبة 0.5%.
وأظهرت محصلة تداولات الأجانب استحواذهم على نحو 38% من إجمالي قيمة التداول في سوق العاصمة أبوظبي خلال جلسة الأمس، فيما حقق الإجانب صافي شراء بقيمة 53 مليون درهم.
وفي سوق دبي المالي، بلغت قيمة التداولات نحو 582 مليون درهم بعد تنفيذ 9.8 ألف صفقة توزعت على 105..5 مليون سهم.
وأغلق المؤشر على مستوى 4057.87 نقطة بانخفاض وقدره 17.31 نقطة عن إغلاقه أول أمس، ما يعادل تراجعاً بنسبة 0.425%.
وفيما يتعلق بالشركات الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول، فقد حقق سهم «إعمار العقارية» تداولات بقيمة 95.9 مليون درهم، تلاه سهم بنك الإمارات دبي الوطني بتداولات قيمتها 58.4 مليون درهم، ثم سهم بنك دبي الإسلامي بقيمة 36.9 مليون درهم. 
كما شهد سوق دبي المالي خلال جلسة أمس ابرام 10 صفقات كبيرة مباشرة توزعت على 9 صفقات أبرمت على أسهم شركة بي إم إتش كابيتال تم بعدما تم تداول 59.45 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 207.48 مليون سهم ليغلق عند مستوى 3.490 درهم. كما شهد السوق إبرام صفقة واحدة كبيرة مباشرة على أسهم شركة سلامة تم من خلالها تداول 79.876 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 30.99 مليون درهم عند سعر 0.388 درهم للسهم. 
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، من الأسهم خلال جلسة تداولات الأمس، نحو 252.6 مليون درهم لتشكل ما نسبته 43.4% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 391.6 مليون درهم لتشكل ما نسبته 67.2% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 138.9 مليون درهم صافي بيع.

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