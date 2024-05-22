تعاون بين «دبي الجنوب» و«الدار العقارية» لتطوير منشأة لـ«كونيه+ناجل»

دبي (الاتحاد)

أعلنت دبي الجنوب، والدار، عن تعاونهما لتطوير منشأة جديدة لشركة «كونيه+ناجل»، وذلك في «إي.زي.دبي»، المنطقة المخصّصة بالكامل للتجارة الإلكترونيّة في دبي الجنوب.

وتقع المنشأة على مقربة من مطار آل مكتوم الدولي وميناء جبل علي، ويسهل الوصول إليها عبر ممر لوجستي مخصص، فيما يجري تشييدها بموجب الاتفاقية التي تم توقيعها بين دبي الجنوب والدار، لتطوير مرافق لوجستية راقية من الفئة الأولى ضمن المنطقة اللوجستية في دبي الجنوب. ومن المتوقع أن يتم تسليم المنشأة لشركة «كونيه+ناجل» بحلول الربع الثاني من عام 2025. وتبلغ مساحة المنشأة الجديدة 22.915 متراً مربعاً، وتتضمن مساحات مكتبيّة ومستودعات، حيث ستقدم الخدمات اللوجستية المقدمة من طرف ثالث وخدمات التجارة الإلكترونية ومناولة البضائع.

وجاء تصميم المنشأة لتلبية معايير شهادة LEED الفضية، من خلال دمج منهجيات التصميم التي تعزّز الوظائف والأداء، وميزات توفير الطاقة. فيما ستستخدم أرضياتها نظاماً مبتكراً يشتمل على ألياف فولاذية عالية الأداء، بما في ذلك تلك المستمدة من الكابلات وأسلاك الإطارات منتهية الصلاحية والمعاد استخدامها، مما يضمن المتانة والحدّ من البصمة الكربونية.

وجرى توقيع الاتفاقيّة في المقرّ الرئيسي لدبي الجنوب، بحضور كلّ من محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب، وجوناثان إيميري، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقاريّة، ولي أيونز، المدير العام لشركة «كونيه+ناجل» في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين.

وأعرب محسن أحمد عن سعادته بالشراكة مع «كونيه+ناجل»، مشيراً إلى أنّ الشركة ستستفيد من البنية التحتيّة المتطوّرة في دبي الجنوب والخدمات المخصّصة لتعزيز حضورها في المنطقة والمساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الخدمات اللوجستيّة على المستوى الإقليمي.

من جهته قال جوناثان إيميري: يعدّ قطاع الخدمات اللوجستية فرصة واعدة لشركة الدار، ونشعر بالسعادة تجاه التطورات السريعة التي نحققها بالشراكة مع دبي الجنوب.