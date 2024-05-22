«أدنوك»: طرح ثانوي لأسهم شركة «أدنوك للحفر»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» - المساهم المالك لحصة الأغلبية حالياً بنسبة 84% من الأسهم العادية لشركة «أدنوك للحفر» والتي يتم تداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، عزمها طرح ما يقرب من 880 مليون سهم عادي، أي ما يعادل تقريباً 5.5% من أسهم رأس المال لشركة «أدنوك للحفر»، من خلال عملية بناء سجل الأوامر لمجموعة محددة من المؤسسات الاستثمارية المؤهلة، وفقاً لقاعدة «144A» واللائحة «S» من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 بصيغته المعدلة «قانون الأوراق المالية الأميركي.

وسيكون الطرح متاحاً فقط للمستثمرين المحترفين، وفق تعريف هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات، ولن يكون متاحاً للجمهور في دولة الإمارات أو أي سلطة قضائية أخرى.

ومن المقرر أن تبدأ فترة «بناء سجل الأوامر» للطرح على الفور، ومن المتوقع أن تنتهي في 23 مايو 2024، بحسب سرعة إنجاز العملية. وسيتم تحديد العدد النهائي للأسهم التي سيتم طرحها، وسعر الطرح عند اختتام عملية بناء سجل الأوامر. ومن المتوقع الإعلان عن الشروط النهائية للطرح بعد الانتهاء من عملية «بناء سجل الأوامر».

ويتألف الطرح حصرياً من الأسهم التي تمتلكها «أدنوك»، ويسهم بيع حصة إضافية في شركة «أدنوك للحفر» في تعزيز سيولة وتداول أسهم الشركة، وتنويع قاعدة المساهمين فيها، حيث من المتوقع كذلك أن يتيح توافر أعداد أكبر من الأسهم الحرة إدراج «أدنوك للحفر» في مؤشر «مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» للأسواق الناشئة (MSCI) المتوقع تنفيذه خلال المراجعة ربع السنوية القادمة، مع مراعاة استيفاء الشركة لمعايير الإدراج ذات الصلة، تنويع قاعدة المستثمرين فيها بشكل واسع، وتسليط الضوء على قيمتها الاستثمارية المميزة.

وقال خالد الزعابي، رئيس الشؤون المالية في «أدنوك»: حققت «أدنوك للحفر»، منذ طرح حصة من أسهمها للاكتتاب العام في أكتوبر 2021، نمواً استثنائياً، وعوائد مجزية تجاوزت توقعات المساهمين، واعتمدت كذلك سياسة توزيع أرباح محسنة، ومن المتوقع أن تحقق الشركة المزيد من النمو، في سعيها لاستكشاف مصادر الطاقة غير التقليدية عالمية المستوى في دولة الإمارات، والاستفادة من التكنولوجيا المبتكرة عبر مشروعها المشترك مع «ألفا ظبي القابضة» منصة Enersol.

وباعتبارها المساهم المالك لحصة الأغلبية في الشركة، يتماشى هذا الطرح مع أهداف «أدنوك» الاستراتيجية لتعزيز السيولة والتداول الحر لأسهم «أدنوك للحفر»، وتنويع قاعدة مساهميها، ودعم جهود خلق وزيادة القيمة، كما يؤكد إدراج أسهم «أدنوك للحفر» في مؤشر «مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» للأسواق الناشئة على دور «أدنوك» كمحفز ومُمكِن رئيسي لنمو وتطور سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتدعم عملية الطرح التزام «أدنوك» بتعزيز مكانة سوق أبوظبي للأوراق المالية بالتزامن مع خلق قيمة مستدامة للمساهمين عبر شركاتها المدرجة. وستخضع أسهم «أدنوك» في شركة «أدنوك للحفر» التي لم يتم بيعها في الطرح، لفترة حظر مدتها ستة أشهر من تاريخ التسوية.

وقام كل من المجموعة المالية «هيرميس الإمارات العربية المتحدة المحدودة»، بالاشتراك مع المجموعة المالية «هيرميس الإمارات العربية المتحدة»، وبنك أبوظبي الأول، و«جولدمان ساكس إنترناشيونال»، و«جي بي مورجان سيكيوريتيز بي إل سي»، بدور المنسقين العالميين ومديري السجل المشتركين للطرح.