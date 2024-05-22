سعود بن صقر: القطاع الصناعي رافد حيوي للاقتصاد الوطني

رأس الخيمة (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أن القطاع الصناعي في دولة الإمارات رافد حيوي من روافد الاقتصاد الوطني، ومحور أساسي في استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز تنافسيتها وجاذبيتها الاستثمارية، تحقيقاً لأهدافها في تنويع الاقتصاد، ومضاعفة مساهمة القطاع في الناتج الوطني الإجمالي، ودعم مسيرة التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال إرساء صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، حجر الأساس لمصنع «جلاس تكنولوجي» المتخصص في إنتاج زجاج ألواح الطاقة الشمسية، والذي يمتد على مساحة 113 ألف متر مربع، وباستثمار يقدر بـ 350 مليون درهم، في منطقة الغيل الصناعية، التابعة لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز».

وقال سموه، إن إمارة رأس الخيمة ستواصل جهودها من أجل تسخير الإمكانات كافة لنمو وازدهار القطاع الصناعي، بما ينسجم مع تطلعاتها المستقبلية الرامية إلى بناء اقتصاد قوي ومرن ومستدام، ويدعم مسيرتها التنموية الشاملة.

ونوه سموه بأن بناء الشراكات الاقتصادية مع الشركاء من مختلف أنحاء العالم، يعزز من تنافسية الإمارة، ويؤكد مكانتها المتنامية، ويتماشى مع استراتيجية رأس الخيمة الهادفة إلى ترسيخ حضورها وجهة عالمية رائدة في القطاع الصناعي.

وأكد سموه أن رأس الخيمة تدعم نمو وازدهار مختلف الصناعات؛ بفضل امتلاكها البنية التحتية الحديثة، والبيئة الاستثمارية التشريعية المتطورة التي تشجع الشركات على الابتكار والريادة في الصناعات التكنولوجية المتقدمة، وتمكنها من توسيع أعمالها والوصول إلى مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية.

واستمع صاحب السمو حاكم رأس الخيمة إلى شرح من القائمين على المصنع، حول استراتيجية الشركة وخططها المستقبلية للوصول للأسواق العالمية، انطلاقاً من إمارة رأس الخيمة.

وعبر المسؤولون عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، على دعمه غير المحدود للمشاريع الاستثمارية في الإمارة، وعلى تشريف سموه بوضع حجر الأساس للمصنع الجديد.

شهد حفل الافتتاح عدد من كبار المسؤولين في رأس الخيمة، والشركة.