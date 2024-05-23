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اقتصاد

"أدنوك" تستكمل طرح 880 مليون سهم في "أدنوك للحفر" للمؤسسات الاستثمارية

"أدنوك" تستكمل طرح 880 مليون سهم في "أدنوك للحفر" للمؤسسات الاستثمارية
23 مايو 2024 11:00

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك ش.م.ع" اليوم، أنها استكملت طرح 880 مليون سهم مخصصة للمؤسسات الاستثمارية من أسهم شركة "أدنوك للحفر" (ويشار إليها بـ "أدنوك للحفر" أو "الشركة") والتي يتم تداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز "ADNOCDRILL" ورقم التعريف الدولي "AEA007301012".

ويمثل هذا الطرح نسبة 5.5% من إجمالي أسهم رأس مال "أدنوك للحفر"، وسيسهم في زيادة التداول الحر على أسهم الشركة إلى نسبة 16.5%.

وشهد الطرح طلباً قويا من المؤسسات الاستثمارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعالم، وتم تسعيره بـ 3.90 درهم للسهم الواحد، أي أعلى بنسبة 70% تقريباً من سعر الطرح العام الأولي البالغ 2.30 درهم للسهم الواحد، وتضمن خصماً بنسبة 5.6% على سعر سهم الشركة عند الإغلاق بتاريخ 22 مايو 2024.

ومن المتوقع أن تتم تسوية الطرح في 28 مايو الجاري أو في تاريخ قريب منه.

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وستواصل "أدنوك" الاحتفاظ بأغلبية أسهمها التي تشكل نسبة 78.5% في الشركة، وقد وافقت كذلك على عدم بيع المزيد من أسهمها لمدة ستة أشهر من استكمال عملية الطرح، مع مراعاة الاستثناءات المتعارف عليها.

وقال خالد الزعابي، رئيس الشؤون المالية في "أدنوك": “يعكس الاهتمام القوي بالطرح من قبل المستثمرين المحليين والدوليين مسار النمو المتصاعد الذي شهدته "أدنوك للحفر" منذ الاكتتاب العام الأولي وإمكانات النمو المستقبلية المبشرة للشركة، وستستمر "أدنوك" في دعم "أدنوك للحفر"، بما يتماشى مع مبادراتها للنمو الإستراتيجي، ودورها كمحفز رئيسي وعامل تَمكّين مهم للتنويع المستمر والتطوير في سوق أبوظبي للأوراق المالية".

ومن المتوقع بعد استكمال الطرح، أن يوفر التداول الحر على أسهم الشركة مساراً نحو إدراجها في مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة" (MSCI) المتوقع تنفيذه خلال المراجعة ربع السنوية القادمة مع مراعاة استيفاء "أدنوك للحفر" معايير الإدراج كافة ذات الصلة، في تنويع قاعدة المستثمرين بشكل واسع وتسليط الضوء على قيمتها الاستثمارية المميزة.

المصدر: وام
أدنوك للحفر
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