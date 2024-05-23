«إنفيديا» لصناعة الرقائق الإلكترونية تواصل النمو بفضل تطبيقات الذكاء

سان خوسيه (د ب أ، رويترز)

واصلت شركة صناعة الرقائق الإلكترونية الأميركية إنفيديا نموها القوي بفضل انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي مما أدى إلى زيادة الطلب على منتجاتها.

وأعلنت الشركة نمو إجمالي حجم أعمالها خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 262% سنوياً إلى 26 مليار دولار.

وارتفع سعر سهم الشركة بعد انتهاء التعاملات الرسمية أمس بنسبة 5%، كما أعلنت الشركة زيادة توزيعاتها النقدية وتقسيم سهمها.

في الوقت نفسه، زاد إجمالي حجم أعمال قطاع تكنولوجيا مراكز البيانات في الشركة خلال الربع الأول بمقدار 5 مرات عن الفترة نفسها من العام الماضي إلى 22,6 مليار دولار.

وفي حين كانت الشركة متخصصة بشكل أساسي في صناعة رقائق الرسوم، فإنها أثبت نجاحاً كبيراً في تطوير رقائق وتقنيات تدريب تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وقفزت أرباح إنفيديا ربع السنوية بأكثر من ملياري دولار إلى 14.9 مليار دولار خلال الربع الأول.

وقال ينسن هوانج الرئيس التنفيذي للشركة: «الثورة الصناعية الجديدة بدأت... الشركات والدول تتشارك مع إنفيديا لتحويل مراكز البيانات التي تقدر قيمتها بتريليون دولار للعمل بتقنيات الحوسبة الأسرع، وتبني نوع جديد من مراكز البيانات لإنتاج سلعة جديدة وهي الذكاء الاصطناعي.

وارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس بعد أن دعمت توقعات قوية من شركة إنفيديا للذكاء الاصطناعي أسهم شركات تصنيع الرقائق على مستوى العالم، بينما يترقب المستثمرون أحدث مسوح لأنشطة الأعمال لمعرفة التوقعات بشأن اقتصاد منطقة اليورو ومسار أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% مع صعود مؤشر التكنولوجيا 1.2% ليقود مكاسب القطاعات.

وزادت أسهم شركات أشباه الموصلات الأوروبية في نطاق بين 1.5 إلى 2.4% بعد أن توقعت إنفيديا تحقيق إيرادات فصلية بأعلى من التقديرات، وإعلانها تجزئة الأسهم ورفع توزيعات أرباحها الفصلية 150% على أساس ما بعد التجزئة.

وصعد سهم إنفيديا 6.5% في تداولات فرانكفورت.