1.6 مليار درهم سيولة أسواق الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

بلغت قيمة السيولة النقدية التي تدفقت لأسواق المال المحلية نحو 1.6 مليار درهم خلال جلسة تداولات الأمس، في سوقي «أبوظبي» و«دبي»، بحسب البيانات الإحصائية التي توفرها أسواق المال.

واستقطب سوق أبوظبي للأوراق المالية تداولات بقيمة 1.236 مليار درهم تم تداولها من خلال 24.8 ألف صفقة أبرمت على أسهم الشركات المدرجة وتم من خلالها تداول 271.7 مليون سهم.

وانخفض المؤشر العام للسوق ليغلق عند 8889.76 نقطة بتراجع نسبته 0.928% مقارنة مع مستوى إغلاقه أول أمس. وتصدرت الشركة العالمية القابضة قائمة الشركات الأكثر تداولاً بقيمة 189 مليون درهم، وأغلق السهم على سعر 399. 5 درهم دون تغيير مقارنة مع أول أمس، تلاها سهم «أدنوك للحفر» بقيمة 162 مليون درهم، وأغلق سعر السهم عند مستوى 4.200 درهم مرتفعاً بنسبة 1.69%.

كما شهدت الجلسة تداولات على أسهم «بنك أبوظبي الأول» بقيمة 90 مليون درهم تقريباً، وكانت محصلتها انخفاض سعر السهم بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 11.980 درهماً.

وسجلت التداولات على أسهم مجموعة ملتيبلاي 81 مليون درهم، وكانت محصلتها انخفاض سعر السهم إلى مستوى 2.050 درهم بنسبة 5.960%.

وأظهرت محصلة تداولات الأجانب استحواذهم على نحو 38% من إجمالي قيمة التداول في سوق العاصمة أبوظبي خلال جلسة الأمس، فيما حقق الأجانب صافي بيع بقيمة 89 مليون درهم.

وفي سوق دبي المالي، بلغت قيمة التداولات نحو 350 مليون درهم بعد تنفيذ 10.2 ألف صفقة توزعت على 96.5 مليون سهم.

وأغلق المؤشر على مستوى 4023.64 نقطة بانخفاض وقدره 34.23 نقطة عن إغلاقه أول أمس، ما يعادل تراجعاً بنسبة 0.844%.

وفيما يتعلق بالشركات الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول، فقد حقق سهم «إعمار العقارية» تداولات بقيمة 98 مليون درهم، وأغلق السهم على سعر 7.950 درهماً بانخفاض 1.119%، تلاه التداولات على سهم الخليجية للملاحة بقيمة 46 مليون درهم، والذي أغلق على سعر 7.240 بارتفاع نسبته 0.138%.

وجاءت التداولات على سهم بنك دبي الإسلامي بقيمة 42 مليون درهم، حيث أغلق السهم على سعر 5.52 درهم بانخفاض 1.075%، تلاه سهم بنك الإمارات دبي الوطني بتداولات قيمتها 38 مليون درهم، وأغلق السهم على سعر 15.950 بانخفاض 1.846%.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، بلغت قيمة مشتريات الأجانب، من الأسهم خلال جلسة تداولات الأمس، نحو 153مليون درهم لتشكل ما نسبته 43.7% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 197 مليون درهم لتشكل ما نسبته 56% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 44 مليون درهم صافي بيع.