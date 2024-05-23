«أبوظبي العالمي» يستضيف لقاء المستثمرين الإماراتيين والفرنسيين

أبوظبي (الاتحاد)

استضاف سوق أبوظبي العالمي، النسخة الثانية من لقاء المستثمرين الإماراتيين والفرنسيين، بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى العام الماضي.

ويأتي هذا اللقاء الاستثنائي، برئاسة معالي برونو لو مير وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية في فرنسا، في إطار تعزيز الشراكات الثنائية بين البلدين من خلال الحوار البنّاء حول أبرز الفرص الاستثمارية ومجالات التعاون الواعدة في القطاعين الماليين لدى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وفرنسا.

ويشكّل اللقاء، الذي عُقد بمشاركة معالي خلدون خليفة المبارك العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة مبادلة للاستثمار، منصة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية بين دولة الإمارات وفرنسا، ومواصلة توطيد العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين البلدين.

وتحدث معالي خلدون خليفة المبارك، خلال كلمته الافتتاحية، عن أهمية الروابط التاريخية والاقتصادية بين البلدين، ومساهمتها في تشكيل أسس متينة لتعزيز العلاقات الاستثمارية بين فرنسا ودولة الإمارات في مجالات الصناعات المستقبلية وسلاسل القيم الجديدة.

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي «ترسّخت الشراكة بين فرنسا والإمارات خلال السنوات مع استمرار نمو التبادل التجاري، ما ساهم في دفع مسيرة النمو والتنوع الاقتصادي في البلدين».

وأضاف: تعد هذه اللقاءات ضرورية لمناقشة تطور النظم الاقتصادية والبحث في وسائل تطوير مستويات التبادل التجاري والاستثمار، ولعبت أبوظبي دوراً محورياً في تسهيل هذه الحوارات المهمة، حيث وفرت منصة للمستثمرين للتحاور المثمر وعقد الشراكات الاستراتيجية».

وقال معالي برونو لو مير وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية في فرنسا: لم تتوقف فرنسا والإمارات العربية المتحدة أبدا عن تعزيز علاقتهما، ويمثل اليوم مرحلة جديدة في تعميق علاقاتنا الاقتصادية والمالية، ويشكل هذا اللقاء نموذجا للنجاح، فهو يمكننا من تنويع وتوسيع تعاوننا، بالاعتماد على تنوع موارد وقدرات بعضنا البعض لدعم طموحات بلدينا».