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اقتصاد

«إيميرج»: تشغيل مشروعين للطاقة الشمسية في جزيرة ياس

«إيميرج»: تشغيل مشروعين للطاقة الشمسية في جزيرة ياس
24 مايو 2024 01:37

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت شركة «إيميرج»، المشروع المشترك بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» ومجموعة «أي دي إف»، عن تشغيل مشروعين مهمين للطاقة الشمسية الكهروضوئية في جزيرة ياس يقعان ضمن حلبة مرسى ياس وياس باي ووترفرونت، الوجهة الأمثل للترفيه والحياة العصرية في أبوظبي.
وسيوّلد مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 1 ميجاواط في الحلبة الشهيرة التي تستضيف جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 في أبوظبي وتديرها شركة «إثارة للترفيه»، قرابة 30% من إجمالي الاستهلاك السنوي من الطاقة في حلبة مرسى ياس، أي ما يعادل إمداد نحو 200 منزل في أبوظبي بالكهرباء وتفادي إطلاق 900 طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
ووفقاً لاتفاقها مع شركة «إثارة»، قامت «إيميرج» بتركيب أكثر من 1800 وحدة شمسية في مواقف السيارات الخاصة بحلبة مرسى ياس، والذي يتسع لـ60 ألف متفرج، وتتولى «إيميرج» مهمة تطوير كامل المشروع، بما يشمل كل إجراءات التمويل والتصميم والمشتريات والإنشاءات والعمليات والصيانة لمدة 25 عاماً.
وشمل مشروع محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 520 كيلوواط الذي تديره ميرال، المتخصصة في تطوير الوجهات والمرافق في أبوظبي ضمن ياس باس ووترفرونت، تركيب أكثر من 900 وحدة شمسية، أي ما يعادل إمداد حوالي 100 منزل في أبوظبي بالكهرباء وتفادي إطلاق 425 طناً من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
وتتولى شركة «إيميرج» مهمة تطوير كامل المشروع، بما يشمل جميع إجراءات التمويل والتصميم والمشتريات والإنشاءات والعمليات والصيانة التي تتطلبها الوحدات الشمسية، لمدة 30 عاماً.
ويمثل مشروع الطاقة الشمسية في ياس باي ووترفرونت التعاون الثالث بين «ميرال» و«إيميرج»، حيث دشنت «ميرال» في شهر مارس 2023 مشروع محطة طاقة شمسية كهروضوئية على سطح مبنى «عالم وارنر براذرز أبوظبي» في جزيرة ياس بقدرة تبلغ 7 ميجاواط عند الذروة.
 ويضم المشروع نحو 16000 وحدة شمسية تمتد على مساحة 36000 متر مربع، حيث يوفر نحو 40% من احتياجات الطاقة السنوية للمنشأة.
وقال جوناثان براون، الرئيس التنفيذي للأصول في «ميرال»: يسعدنا التعاون مجدداً مع إيميرج في إدراج حلول الطاقة المتجددة ضمن مناطق ووجهات الترفيه التابعة لنا، وذلك في إطار حرصنا على بناء مستقبل مستدام لقطاع السياحة.
وقال ميشيل أبي صعب، مدير عام شركة «إيميرج»: يعكس تشغيل هذين المشروعين للطاقة الشمسية في جزيرة ياس التزام كل من «ميرال» و«إثارة» بتطبيق معايير الاستدامة وتقليل البصمة البيئية، وسيسهم المشروعان بتوفير طاقة نظيفة عالية الجودة وموثوقة لحلبة الفورمولا-1 في أبوظبي ولإحدى الوجهات الترفيهية الرائدة في الإمارة.

الإمارات
جزيرة ياس
حلبة مرسى ياس
الطاقة المتجددة
الطاقة الشمسية
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