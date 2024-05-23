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اقتصاد

«مالية دبي» تنظم ورشة حول قانون ضريبة المصارف الأجنبية

«مالية دبي» تنظم ورشة حول قانون ضريبة المصارف الأجنبية
24 مايو 2024 01:36

دبي (الاتحاد)

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نظمت دائرة المالية في حكومة دبي ورشة تخصصية لشرح أحكام القانون رقم (1) لسنة 2024 بشأن الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي.
وشارك في الورشة جميع المصارف الأجنبية العاملة في الإمارة بما يشمل المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة، وعددها 28 مصرفاً. ويأتي تنظيم الورشة، التي أقيمت ليوم واحد، في إطار برنامج «امتثال» الذي أطلقته دائرة المالية للتوعية بمنظومة الضريبة الحكومية المطبقة على الشركات.
وتناولت الورشة توضيح أحكام القانون رقم (1) لسنة 2024 بشأن الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، للمعنيين به من المصارف الأجنبية، وذلك بمشاركة 50 ممثلاً عن تلك المصارف التي لديها فروع مرخصة من المصرف المركزي وتعمل في إمارة دبي. 
وأكد أحمد علي مفتاح المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية بالإنابة في دائرة المالية، حرص الدائرة على دعم منظومة العمل المصرفي في إمارة دبي، ومن ذلك رفع وعي المصارف الأجنبية وتعريفها بأحكام القانون رقم (1) لسنة 2024.

مالية دبي
دبي
الإمارات
دائرة المالية في دبي
المصارف الأجنبية
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