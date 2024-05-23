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أبوظبي تستضيف منتدى XPANSE للتقنيات سريعة التطور نوفمبر المقبل

أبوظبي تستضيف منتدى XPANSE للتقنيات سريعة التطور نوفمبر المقبل
24 مايو 2024 01:37

أبوظبي (الاتحاد)

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تنطلق فعاليات منتدى XPANSE الأول، الذي تنظمه مجموعة أدنيك وتستضيفه «القابضة ADQ» في مركز أدنيك بأبوظبي خلال الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر المقبل، بمشاركة حشد عالمي ضخم يضم 3000 من ألمع العقول ورواد التكنولوجيا والحائزين على جائزة نوبل وقادة القطاعات والمسؤولين التنفيذيين والوزراء والعلماء وأبرز المفكرين في العالم.
وسيكشف XPANSE، وهو من إبداع منظمي فعالية PUZZLE X Barcelona الشهيرة في برشلونة، بالشراكة مع كابيتال إيفنتس، ذراع تنظيم الفعاليات التابع لمجموعة أدنيك، عن نموذج مبتكر لعقد الفعاليات يقوم على 3 عناصر رئيسة، تشمل منتدىً عالمي المستوى للقيادة الفكرية بمشاركة متحدثين بارزين.
وستشمل التقنيات الرئيسة في منتدى XPANSE لعام 2024: الذكاء الحيوي التركيبي، والحوسبة الغريبة والعصبية، والتقاط الكربون، والذكاء الاصطناعي الكمي والتشفير، وطاقة الاندماج، والمواد ثنائية الأبعاد والجيل التالي من المواد، وروبوتات xenobots، والذكاء الاصطناعي العام، وFuture G، وواجهات الدماغ-الآلة وعلم الجينوم.
وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: يندرج تنظيم هذا الحدث المهم بالتعاون مع Matter وبشراكة مع القابضة ADQ الجهة المستضيفة، وفق استراتيجية مجموعة أدنيك، ضمن إقامة واستقطاب كبريات الفعاليات العالمية المتخصصة في قطاعات تحول الأعمال.
من جانبه، قال حمد عبدالله الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لـ «القابضة»:  تعاوننا مع XPANSE يعزز رحلة الابتكار في أبوظبي، حيث سنعمل معاً على دعم تطوير الأفكار والحلول المتميزة، بما يسهم في تحقيق اقتصاد قائم على المعرفة يعود بفوائد كبيرة ودائمة على قطاعاتنا الرئيسة.

الشركة القابضة ADQ
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