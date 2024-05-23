«لولو» تفتتح متجراً في الشوامخ

أبوظبي (الاتحاد)

في سياق خطتها التوسعية، عززت مجموعة اللولو من تواجدها في إمارة أبوظبي، حيث كشفت عن أحدث وجهة للتسوق في منطقة الشوامخ، في ضواحي مدينة أبوظبي.

وافتتح حميد المرزوقي، مدير مركز بلدية الوثبة، المتجر الجديد بحضور يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو وعدد من كبار الشخصيات.

ويضم مركز التسوق مجموعة مختارة من العلامات التجارية التي تشمل الصرافة وأجهزة الصراف الآلي ومنافذ المأكولات والمشروبات وصيدلية ومتجر مجوهرات وغيرها من المرافق مما يجعله وجهة متكاملة للبيع بالتجزئة. ويمتد المستأجر الرئيس لولو هايبر ماركت على مساحة 85000 قدم مربع، في الشوامخ سنترال مول ويزخر بجميع ميزات التسوق المفضلة التي جعلت لولو سلسلة التجزئة الأسرع نمواً في جميع أنحاء دولة الإمارات.

ويضم المتجر الجديد مجموعة مختارة من المنتجات الفاخرة من جميع أنحاء العالم، والأطعمة الطازجة في قسم الأطعمة الساخنة، والمخابز، والإلكترونيات، والاحتياجات المنزلية وغيرها الكثير.. وقال يوسف علي موسليام: كجزء من خطتنا التوسعية، نمضي على قدم وساق لفتح متاجر هايبرماركت جديدة في جميع أنحاء الإمارات في السنوات المقبلة، الأمر الذي سيضيف المزيد من فرص العمل إلى الأيدي العاملة المحلية، وفي إمارة أبوظبي وحدها، نخطط لافتتاح 7 متاجر هايبرماركت جديدة بحلول العام المقبل.

وأضاف: فخورون بأن نكون جزءاً من مسيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات، وسنواصل دعم استراتيجيات التنمية المستدامة التي وضعتها القيادة الرشيدة.

كما حضر الحفل سيفي روباوالا، الرئيس التنفيذي لمجموعة اللولو، وأشرف علي موسليام، المدير التنفيذي، وأبو بكر تي، مدير لولو أبوظبي، وأجاي كومار، المدير الإقليمي لولو أبوظبي، وغيرهم من كبار المسؤولين.